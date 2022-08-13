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إسرائيل تجدد منع الشيخ رائد صلاح من السفر للخارج
إسرائيل تجدد منع الشيخ رائد صلاح من السفر للخارج
أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، تجديد قرار منع الشيخ رائد صلاح رئيس الجناح الشمالي لـ"الحركة الإسلامية" من السفر. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T15:05+0000
2022-08-13T15:05+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن وزيرة الخارجية أيلييت شاكيد قررت تجديد منع صلاح من السفر "لأسباب أمنية" حتى 13 سبتمبر/أيلول المقبل.وجاء في قرار المنع: "هناك تخوف من أن يستخدم سفره إلى الخارج لغرض تعزيز مصالح الجناح الشمالي، ولغرض خلق تفاعل تنظيمي مع المنظمات الإرهابية".وفي 14 فبرير/شباط الماضي، وقعت شاكيد أمرا بحظر سفر الشيخ رائد صلاح خارج إسرائيل، بعد توصية من مسؤولين أمنيين سعوا لمنع جهوده من استئناف نشاط الحركة.تم الإفراج عن صلاح من السجن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن قضى حكما بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر بتهمة التحريض على الإرهاب ودعم الحركة التي يرأسها، والتي تم حظرها في عام 2015.ويشكل صلاح "صداعا" في رأس السلطات الأمنية في إسرائيل، لما له من ثقل معتبر بين فلسطينيي الداخل الإسرائيلي، وقيادته للعديد من الفعاليات المناوئة للسياسات الإسرائيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20200210/محكمة-إسرائيلية-تقضي-بسجن-رئيس-الجناح-الشمالي-للحركة-الإسلامية-1044487068.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تجدد منع الشيخ رائد صلاح من السفر للخارج

15:05 GMT 13.08.2022
© Sputnik . Mahmoud Abu Aataعن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل
عن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© Sputnik . Mahmoud Abu Aata
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أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، تجديد قرار منع الشيخ رائد صلاح رئيس الجناح الشمالي لـ"الحركة الإسلامية" من السفر.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن وزيرة الخارجية أيلييت شاكيد قررت تجديد منع صلاح من السفر "لأسباب أمنية" حتى 13 سبتمبر/أيلول المقبل.
وجاء في قرار المنع: "هناك تخوف من أن يستخدم سفره إلى الخارج لغرض تعزيز مصالح الجناح الشمالي، ولغرض خلق تفاعل تنظيمي مع المنظمات الإرهابية".
وفي 14 فبرير/شباط الماضي، وقعت شاكيد أمرا بحظر سفر الشيخ رائد صلاح خارج إسرائيل، بعد توصية من مسؤولين أمنيين سعوا لمنع جهوده من استئناف نشاط الحركة.
الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2020
محكمة إسرائيلية تقضي بسجن رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية
10 فبراير 2020, 09:56 GMT
تم الإفراج عن صلاح من السجن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن قضى حكما بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر بتهمة التحريض على الإرهاب ودعم الحركة التي يرأسها، والتي تم حظرها في عام 2015.
ويشكل صلاح "صداعا" في رأس السلطات الأمنية في إسرائيل، لما له من ثقل معتبر بين فلسطينيي الداخل الإسرائيلي، وقيادته للعديد من الفعاليات المناوئة للسياسات الإسرائيلية.
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