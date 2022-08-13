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https://arabic.sputniknews.com/20220813/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الفيضانات-المستمرة-في-باكستان-إلى-182-شخصا-1066363733.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المستمرة في باكستان إلى 182 شخصا
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المستمرة في باكستان إلى 182 شخصا
لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم وأصيب عشرات آخرون، كما حوصر المئات، نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت إقليم بلوشستان، جنوبي باكستان. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T12:53+0000
2022-08-13T12:54+0000
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إسلام آباد - سبوتنيك. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول العارمة المستمرة منذ حزيران/ يونيو الماضي إلى نحو 182 شخصًا وتشريد آلاف المدنيين. وفقا لبيانات هيئة الأزمات الوطنية في إقليم بلوشستان.وبحسب الهيئة، فإن الأمطار الغزيرة التي هطلت بلا توقف ليلة أمس، الجمعة، تسببت في ارتفاع منسوب مياه الأنهار في قرى مختلفة بإقليم بلوشستان، لا سيما في منطقة "لاسبيلا" الواقعة جنوب غربي الإقليم.وحذرت الهيئة الوطنية من تبعات هذه الفيضانات التي ساهمت في ارتفاع منسوب مياه الأنهار التي تصب من الشمال الباكستاني إلى جنوبه، ومن ثم ينتهي مسارها في بحر العرب، وبالفعل زادت كميات المياه في هذه الأنهار، مما اضطر السلطات المدنية إلى فتح بوابات السدود الصغيرة المقامة في مختلف مناطق الإقليم وهو ما تسبب في وصول هذه السيول إلى قرى ونجوع، ومحاصرة المئات من أهالي هذه القرى.كما حذرت الهيئة الوطنية من أنه وفقا للأرصاد الجوية ومتابعة الطقس، فإن المنطقة ستشهد أمطارا غزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، ابتداء من يوم غد الأحد.وتعثرت هيئة الدفاع المدني وسلطات إقليم بلوشستان في التعامل مع أزمة الفيضانات، إذ طلبت الحكومة الإقليمية من الجيش التدخل لمساعدتها في عمليات الإجلاء والبحث عن المفقودين وسط مياه السيول، بيد أن سوء الأحول الجوية يعوق عمليات الإنقاذ والإجلاء.تجدر الإشارة إلى أن منطقة "لاسبيلا" شهدت تحطم مروحية تابعة للجيش الباكستاني منذ أسبوع تقريبا عندما كانت قيادات عسكرية كبرى تتفقد المنطقة وعمليات الإغاثة، حيث لقي كل من كان على متنها من ضباط وقيادات مصرعهم، ومن بينهم قائد فيلق إقليم بلوشستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220723/باكستان-تعزي-إيران-في-ضحايا-سيول-محافظة-فارس-1065462242.html
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العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المستمرة في باكستان إلى 182 شخصا

12:53 GMT 13.08.2022 (تم التحديث: 12:54 GMT 13.08.2022)
© AP Photo / Michael Probstفيضان هائل في فرانكفورت، ألمانيا 14 يوليو 2021
فيضان هائل في فرانكفورت، ألمانيا 14 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Michael Probst
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لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم وأصيب عشرات آخرون، كما حوصر المئات، نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت إقليم بلوشستان، جنوبي باكستان.
إسلام آباد - سبوتنيك. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول العارمة المستمرة منذ حزيران/ يونيو الماضي إلى نحو 182 شخصًا وتشريد آلاف المدنيين. وفقا لبيانات هيئة الأزمات الوطنية في إقليم بلوشستان.
وبحسب الهيئة، فإن الأمطار الغزيرة التي هطلت بلا توقف ليلة أمس، الجمعة، تسببت في ارتفاع منسوب مياه الأنهار في قرى مختلفة بإقليم بلوشستان، لا سيما في منطقة "لاسبيلا" الواقعة جنوب غربي الإقليم.
وحذرت الهيئة الوطنية من تبعات هذه الفيضانات التي ساهمت في ارتفاع منسوب مياه الأنهار التي تصب من الشمال الباكستاني إلى جنوبه، ومن ثم ينتهي مسارها في بحر العرب، وبالفعل زادت كميات المياه في هذه الأنهار، مما اضطر السلطات المدنية إلى فتح بوابات السدود الصغيرة المقامة في مختلف مناطق الإقليم وهو ما تسبب في وصول هذه السيول إلى قرى ونجوع، ومحاصرة المئات من أهالي هذه القرى.
السيول في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
باكستان تعزي إيران في ضحايا سيول محافظة فارس
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كما حذرت الهيئة الوطنية من أنه وفقا للأرصاد الجوية ومتابعة الطقس، فإن المنطقة ستشهد أمطارا غزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، ابتداء من يوم غد الأحد.
وتعثرت هيئة الدفاع المدني وسلطات إقليم بلوشستان في التعامل مع أزمة الفيضانات، إذ طلبت الحكومة الإقليمية من الجيش التدخل لمساعدتها في عمليات الإجلاء والبحث عن المفقودين وسط مياه السيول، بيد أن سوء الأحول الجوية يعوق عمليات الإنقاذ والإجلاء.
تجدر الإشارة إلى أن منطقة "لاسبيلا" شهدت تحطم مروحية تابعة للجيش الباكستاني منذ أسبوع تقريبا عندما كانت قيادات عسكرية كبرى تتفقد المنطقة وعمليات الإغاثة، حيث لقي كل من كان على متنها من ضباط وقيادات مصرعهم، ومن بينهم قائد فيلق إقليم بلوشستان.
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