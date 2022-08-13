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"الأمور قد تخرج عن السيطرة"... رئيس حزب الأمة السوداني يحذر من الفتنة بين الشعب والجيش
"الأمور قد تخرج عن السيطرة"... رئيس حزب الأمة السوداني يحذر من الفتنة بين الشعب والجيش
حذر رئيس حزب الأمة، في السودان، مبارك الفاضل، من أي فتنة بين الشعب والجيش، مشيرا إلى أنه قد تؤدي إلى أن تخرج الأوضاع عن السيطرة في البلاد. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T16:53+0000
2022-08-13T16:53+0000
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وأعلن الفاضل، خلال كلمته في مؤتمر المائدة المستديرة للوفاق الوطني، دعمه لمبادرة نداء أهل السودان للتوافق الوطني حتى يخرج السودان إلى بر الأمان، لافتا إلى أنها "جاءت من رجل له تاريخ في تحقيق الاستقرار والتوافق الوطني".وأكد على أهمية توحيد الرؤى في أبسط مقوماتها "حتى نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة"، بحسب ما نقلته صحيفة "الانتباهة" السودانية.ولفت الفاضل إلى أهمية منع أي فتنة بين الشعب والجيش حتى لا تخرج الأوضاع عن السيطرة، وانتقد "عدم رغبة بعض الجهات الذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة لأنها تخشى الانتخابات بحكم عدم وجود قاعدة تمكنها من الفوز بالانتخابات".
https://arabic.sputniknews.com/20220813/دقلو-ومشار-يبحثان-تنفيذ-اتفاق-السلام-بجنوب-السودان-1066353590.html
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"الأمور قد تخرج عن السيطرة"... رئيس حزب الأمة السوداني يحذر من الفتنة بين الشعب والجيش

16:53 GMT 13.08.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY العلم السوداني
العلم السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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حذر رئيس حزب الأمة، في السودان، مبارك الفاضل، من أي فتنة بين الشعب والجيش، مشيرا إلى أنه قد تؤدي إلى أن تخرج الأوضاع عن السيطرة في البلاد.
وأعلن الفاضل، خلال كلمته في مؤتمر المائدة المستديرة للوفاق الوطني، دعمه لمبادرة نداء أهل السودان للتوافق الوطني حتى يخرج السودان إلى بر الأمان، لافتا إلى أنها "جاءت من رجل له تاريخ في تحقيق الاستقرار والتوافق الوطني".
وأكد على أهمية توحيد الرؤى في أبسط مقوماتها "حتى نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة"، بحسب ما نقلته صحيفة "الانتباهة" السودانية.
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
دقلو ومشار يبحثان تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان
02:19 GMT
ولفت الفاضل إلى أهمية منع أي فتنة بين الشعب والجيش حتى لا تخرج الأوضاع عن السيطرة، وانتقد "عدم رغبة بعض الجهات الذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة لأنها تخشى الانتخابات بحكم عدم وجود قاعدة تمكنها من الفوز بالانتخابات".
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