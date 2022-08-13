https://arabic.sputniknews.com/20220813/الأمور-قد-تخرج-عن-السيطرة-رئيس-حزب-الأمة-السوداني-يحذر-من-الفتنة-بين-الشعب-والجيش-1066370530.html
"الأمور قد تخرج عن السيطرة"... رئيس حزب الأمة السوداني يحذر من الفتنة بين الشعب والجيش
"الأمور قد تخرج عن السيطرة"... رئيس حزب الأمة السوداني يحذر من الفتنة بين الشعب والجيش
حذر رئيس حزب الأمة، في السودان، مبارك الفاضل، من أي فتنة بين الشعب والجيش، مشيرا إلى أنه قد تؤدي إلى أن تخرج الأوضاع عن السيطرة في البلاد. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T16:53+0000
2022-08-13T16:53+0000
2022-08-13T16:53+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101330/75/1013307552_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_34bb0bcf5f05af5c88e64ec80e0ded50.jpg
وأعلن الفاضل، خلال كلمته في مؤتمر المائدة المستديرة للوفاق الوطني، دعمه لمبادرة نداء أهل السودان للتوافق الوطني حتى يخرج السودان إلى بر الأمان، لافتا إلى أنها "جاءت من رجل له تاريخ في تحقيق الاستقرار والتوافق الوطني".وأكد على أهمية توحيد الرؤى في أبسط مقوماتها "حتى نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة"، بحسب ما نقلته صحيفة "الانتباهة" السودانية.ولفت الفاضل إلى أهمية منع أي فتنة بين الشعب والجيش حتى لا تخرج الأوضاع عن السيطرة، وانتقد "عدم رغبة بعض الجهات الذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة لأنها تخشى الانتخابات بحكم عدم وجود قاعدة تمكنها من الفوز بالانتخابات".
https://arabic.sputniknews.com/20220813/دقلو-ومشار-يبحثان-تنفيذ-اتفاق-السلام-بجنوب-السودان-1066353590.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101330/75/1013307552_161:0:4769:3456_1920x0_80_0_0_771d6902f1c6fb708a48a5531168d30a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم
"الأمور قد تخرج عن السيطرة"... رئيس حزب الأمة السوداني يحذر من الفتنة بين الشعب والجيش
تابعنا عبر
حذر رئيس حزب الأمة، في السودان، مبارك الفاضل، من أي فتنة بين الشعب والجيش، مشيرا إلى أنه قد تؤدي إلى أن تخرج الأوضاع عن السيطرة في البلاد.
وأعلن الفاضل، خلال كلمته في مؤتمر المائدة المستديرة للوفاق الوطني، دعمه لمبادرة نداء أهل السودان للتوافق الوطني حتى يخرج السودان إلى بر الأمان، لافتا إلى أنها "جاءت من رجل له تاريخ في تحقيق الاستقرار والتوافق الوطني".
وأكد على أهمية توحيد الرؤى في أبسط مقوماتها "حتى نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة"، بحسب ما نقلته صحيفة "الانتباهة
" السودانية.
ولفت الفاضل إلى أهمية منع أي فتنة بين الشعب والجيش حتى لا تخرج الأوضاع عن السيطرة، وانتقد "عدم رغبة بعض الجهات الذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة لأنها تخشى الانتخابات بحكم عدم وجود قاعدة تمكنها من الفوز بالانتخابات".