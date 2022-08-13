https://arabic.sputniknews.com/20220813/التعايش-بين-الحضارات-والأديان-في-ندوة-سورية-روسية-مشتركة-1066361855.html
التعايش بين الحضارات والأديان في ندوة سورية روسية مشتركة
التعايش بين الحضارات والأديان في ندوة سورية روسية مشتركة
بمناسبة مرور 140 عاماً على تأسيس المنظمة الدولية الروسية العامة (الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية)، أقيمت ندوة حوارية فكرية بعنوان "حوار الأديان... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T11:58+0000
2022-08-13T11:58+0000
2022-08-13T11:58+0000
راديو
ضيف الأسبوع
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التعايش بين الحضارات و الأديان في ندوة سورية روسية مشتركة
التعايش بين الحضارات و الأديان في ندوة سورية روسية مشتركة
وأقيمت الندوة بحضور البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ورعاية وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الثقافة وحضور عدد من الشخصيات الروحية والدينية من سوريا وروسيا.ضيف البرنامج الدكتور المحامي مطانيوس عدنان بشور، الرئيس والممثل الرسمي للمنظمة الروسية العامة في سورية وعضو أكاديمية العلوم الروسية، أكد أن خسارة الغرب تكمن بإلغاء الثقافة المتنورة على الرغم من الحروب والصراعات التي أدت إلى خسائر مادية وروحية، لذلك لابد من تكريس فكرة التعايش الديني الذي أصبح ضرورة ملحة، ونشر مبادئ العيش المشترك دون تهميش الآخر بما يحقق التكافل الاجتماعي ورفض التطرف بكل أشكاله.كما أكد أن الصراع بين الحضارات الذي تعددت أشكاله لا يمكن أن يستمر ولا يجب أن يبقى أساسا للحياة بين الشعوب ويدمر أركانها، ولابد من العيش المشترك دون تهميش حضارة لأخرى.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
راديو, ضيف الأسبوع, аудио
التعايش بين الحضارات والأديان في ندوة سورية روسية مشتركة
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بمناسبة مرور 140 عاماً على تأسيس المنظمة الدولية الروسية العامة (الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية)، أقيمت ندوة حوارية فكرية بعنوان "حوار الأديان والتفاهم المتبادل – أساس ثقافة السلام العالمية".
وأقيمت الندوة بحضور البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ورعاية وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الثقافة وحضور عدد من الشخصيات الروحية والدينية من سوريا وروسيا.
ضيف البرنامج الدكتور المحامي مطانيوس عدنان بشور، الرئيس والممثل الرسمي للمنظمة الروسية العامة في سورية وعضو أكاديمية العلوم الروسية، أكد أن خسارة الغرب تكمن بإلغاء الثقافة المتنورة على الرغم من الحروب والصراعات التي أدت إلى خسائر مادية وروحية، لذلك لابد من تكريس فكرة التعايش الديني الذي أصبح ضرورة ملحة، ونشر مبادئ العيش المشترك دون تهميش الآخر بما يحقق التكافل الاجتماعي ورفض التطرف بكل أشكاله.
كما أكد أن الصراع بين الحضارات الذي تعددت أشكاله لا يمكن أن يستمر ولا يجب أن يبقى أساسا للحياة بين الشعوب ويدمر أركانها، ولابد من العيش المشترك دون تهميش حضارة لأخرى.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق