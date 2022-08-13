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https://arabic.sputniknews.com/20220813/الجبل-الأسود-تعلن-الحداد-الوطني-بعد-مقتل-10-أشخاص-1066370101.html
"الجبل الأسود" تعلن الحداد الوطني بعد مقتل 10 أشخاص
"الجبل الأسود" تعلن الحداد الوطني بعد مقتل 10 أشخاص
أعلنت السلطات في الجبل الأسود، اليوم السبت، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، بعد يوم من مقتل 10 أشخاص في هجوم في وضح النهار في حي ميدوفينا غربي مدينة ستيني. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T16:53+0000
2022-08-13T16:53+0000
الجبل الأسود
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ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المهاجم استخدم بندقية صيد ليقتل طفلين وأمهما حيث كانوا يعيشون كمستأجرين في منزله.ثم انطلق إلى الشارع وأطلق الرصاص عشوائيا على 13 شخصا، قتل منهم 7 أشخاص.وذكرت قناة "أر تي سي جي" الرسمية أن المسلح البالغ من العمر 34 عاما لقي مصرعه في معركة مع الشرطة.وتقع المدينة التي شهدت الحادث على مسافة 36 كيلومترا غربي بودغوريتشا، العاصمة الحالية للدولة البلقانية الصغيرة.نقل التلفزيون عن شهود عيان أن المهاجم كان يطلق النار عشوائيا على المارة في الشارع بما في ذلك الأطفال.نقل أربعة من المصابين إلى مستشفى في ستيني، بينما نقل اثنان آخران إلى المركز الطبي في بودغوريتشا.
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الجبل الأسود

"الجبل الأسود" تعلن الحداد الوطني بعد مقتل 10 أشخاص

16:53 GMT 13.08.2022
© Sputnik . Vladimir Vjatkin / الذهاب إلى بنك الصورالجبل الأسود
الجبل الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© Sputnik . Vladimir Vjatkin
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أعلنت السلطات في الجبل الأسود، اليوم السبت، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، بعد يوم من مقتل 10 أشخاص في هجوم في وضح النهار في حي ميدوفينا غربي مدينة ستيني.
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المهاجم استخدم بندقية صيد ليقتل طفلين وأمهما حيث كانوا يعيشون كمستأجرين في منزله.
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ثم انطلق إلى الشارع وأطلق الرصاص عشوائيا على 13 شخصا، قتل منهم 7 أشخاص.
وذكرت قناة "أر تي سي جي" الرسمية أن المسلح البالغ من العمر 34 عاما لقي مصرعه في معركة مع الشرطة.
وتقع المدينة التي شهدت الحادث على مسافة 36 كيلومترا غربي بودغوريتشا، العاصمة الحالية للدولة البلقانية الصغيرة.
نقل التلفزيون عن شهود عيان أن المهاجم كان يطلق النار عشوائيا على المارة في الشارع بما في ذلك الأطفال.
نقل أربعة من المصابين إلى مستشفى في ستيني، بينما نقل اثنان آخران إلى المركز الطبي في بودغوريتشا.
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