https://arabic.sputniknews.com/20220813/الجبل-الأسود-تعلن-الحداد-الوطني-بعد-مقتل-10-أشخاص-1066370101.html
"الجبل الأسود" تعلن الحداد الوطني بعد مقتل 10 أشخاص
"الجبل الأسود" تعلن الحداد الوطني بعد مقتل 10 أشخاص
أعلنت السلطات في الجبل الأسود، اليوم السبت، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، بعد يوم من مقتل 10 أشخاص في هجوم في وضح النهار في حي ميدوفينا غربي مدينة ستيني. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T16:53+0000
2022-08-13T16:53+0000
2022-08-13T16:53+0000
الجبل الأسود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101477/48/1014774871_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_0e81cf00e4c330d07e07a67acd154ac7.jpg
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المهاجم استخدم بندقية صيد ليقتل طفلين وأمهما حيث كانوا يعيشون كمستأجرين في منزله.ثم انطلق إلى الشارع وأطلق الرصاص عشوائيا على 13 شخصا، قتل منهم 7 أشخاص.وذكرت قناة "أر تي سي جي" الرسمية أن المسلح البالغ من العمر 34 عاما لقي مصرعه في معركة مع الشرطة.وتقع المدينة التي شهدت الحادث على مسافة 36 كيلومترا غربي بودغوريتشا، العاصمة الحالية للدولة البلقانية الصغيرة.نقل التلفزيون عن شهود عيان أن المهاجم كان يطلق النار عشوائيا على المارة في الشارع بما في ذلك الأطفال.نقل أربعة من المصابين إلى مستشفى في ستيني، بينما نقل اثنان آخران إلى المركز الطبي في بودغوريتشا.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/رئيس-الجبل-الأسود-يأمل-في-مستقبل-من-التعاون-الأوروبي-الروسي-1063594665.html
الجبل الأسود
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101477/48/1014774871_453:0:3184:2048_1920x0_80_0_0_35a526f28cb345d4a8449e3654deb428.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجبل الأسود
"الجبل الأسود" تعلن الحداد الوطني بعد مقتل 10 أشخاص
تابعنا عبر
أعلنت السلطات في الجبل الأسود، اليوم السبت، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، بعد يوم من مقتل 10 أشخاص في هجوم في وضح النهار في حي ميدوفينا غربي مدينة ستيني.
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المهاجم استخدم بندقية صيد ليقتل طفلين وأمهما حيث كانوا يعيشون كمستأجرين في منزله.
ثم انطلق إلى الشارع وأطلق الرصاص عشوائيا
على 13 شخصا، قتل منهم 7 أشخاص.
وذكرت قناة "أر تي سي جي" الرسمية أن المسلح البالغ من العمر 34 عاما لقي مصرعه في معركة مع الشرطة.
وتقع المدينة التي شهدت الحادث على مسافة 36 كيلومترا غربي بودغوريتشا، العاصمة الحالية للدولة البلقانية الصغيرة.
نقل التلفزيون عن شهود عيان أن المهاجم كان يطلق النار عشوائيا على المارة في الشارع بما في ذلك الأطفال.
نقل أربعة من المصابين إلى مستشفى في ستيني، بينما نقل اثنان آخران إلى المركز الطبي في بودغوريتشا.