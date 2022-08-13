https://arabic.sputniknews.com/20220813/الجبل-الأسود-تعلن-الحداد-الوطني-بعد-مقتل-10-أشخاص-1066370101.html

"الجبل الأسود" تعلن الحداد الوطني بعد مقتل 10 أشخاص

"الجبل الأسود" تعلن الحداد الوطني بعد مقتل 10 أشخاص

أعلنت السلطات في الجبل الأسود، اليوم السبت، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، بعد يوم من مقتل 10 أشخاص في هجوم في وضح النهار في حي ميدوفينا غربي مدينة ستيني. 13.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-13T16:53+0000

2022-08-13T16:53+0000

2022-08-13T16:53+0000

الجبل الأسود

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101477/48/1014774871_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_0e81cf00e4c330d07e07a67acd154ac7.jpg

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المهاجم استخدم بندقية صيد ليقتل طفلين وأمهما حيث كانوا يعيشون كمستأجرين في منزله.ثم انطلق إلى الشارع وأطلق الرصاص عشوائيا على 13 شخصا، قتل منهم 7 أشخاص.وذكرت قناة "أر تي سي جي" الرسمية أن المسلح البالغ من العمر 34 عاما لقي مصرعه في معركة مع الشرطة.وتقع المدينة التي شهدت الحادث على مسافة 36 كيلومترا غربي بودغوريتشا، العاصمة الحالية للدولة البلقانية الصغيرة.نقل التلفزيون عن شهود عيان أن المهاجم كان يطلق النار عشوائيا على المارة في الشارع بما في ذلك الأطفال.نقل أربعة من المصابين إلى مستشفى في ستيني، بينما نقل اثنان آخران إلى المركز الطبي في بودغوريتشا.

https://arabic.sputniknews.com/20220614/رئيس-الجبل-الأسود-يأمل-في-مستقبل-من-التعاون-الأوروبي-الروسي-1063594665.html

الجبل الأسود

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الجبل الأسود