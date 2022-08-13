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https://arabic.sputniknews.com/20220813/الجيش-اللبناني-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-خلال-اشتباكات-مع-مهربين-شمالي-البلاد-1066372375.html
الجيش اللبناني يعلن مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات مع مهربين شمالي البلاد
الجيش اللبناني يعلن مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات مع مهربين شمالي البلاد
أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، مقتل أحد جنوده، خلال اشتباكات بين الجيش ومجموعة من المهربين شمالي البلاد. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T18:11+0000
2022-08-13T18:11+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال الجيش في بيان نشره عبر حسابه في موقع "تويتر": "استشهاد أحد العسكريين اللذين أصيبا في اشتباكات بين الجيش ومهربين عند الحدود الشمالية، فيما حالة الآخر مستقرة".وتشهد عمليات التهريب على حدود لبنان الشمالية مع سوريا، زيادة ملحوظة، في ظل قانون "قيصر" الأمريكي، الذي يمنع الشركات من توريد السلع المستوردة إلى الداخل السوري، وهو ما يعود بالنفع على عمل المهربين.
https://arabic.sputniknews.com/20220812/الجيش-اللبناني-يعلن-استلام-أولى-دفعات-هبة-مالية-قطرية-1066336902.html
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لبنان, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يعلن مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات مع مهربين شمالي البلاد

18:11 GMT 13.08.2022
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021
قوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، مقتل أحد جنوده، خلال اشتباكات بين الجيش ومجموعة من المهربين شمالي البلاد.
القاهرة- سبوتنيك. وقال الجيش في بيان نشره عبر حسابه في موقع "تويتر": "استشهاد أحد العسكريين اللذين أصيبا في اشتباكات بين الجيش ومهربين عند الحدود الشمالية، فيما حالة الآخر مستقرة".
صور أرشيفية - الجيش اللبناني، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
الجيش اللبناني يعلن استلام أولى دفعات هبة مالية قطرية
أمس, 12:17 GMT
وتشهد عمليات التهريب على حدود لبنان الشمالية مع سوريا، زيادة ملحوظة، في ظل قانون "قيصر" الأمريكي، الذي يمنع الشركات من توريد السلع المستوردة إلى الداخل السوري، وهو ما يعود بالنفع على عمل المهربين.
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