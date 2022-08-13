https://arabic.sputniknews.com/20220813/الداخلية-العراقية-تعلن-ضبط-لوحة-مسروقة-لبيكاسو-خلال-عملية-أمنية---1066374945.html
الداخلية العراقية تعلن ضبط لوحة مسروقة لبيكاسو خلال عملية أمنية
الداخلية العراقية تعلن ضبط لوحة مسروقة لبيكاسو خلال عملية أمنية
أعلنت وزارة الداخلية في العراق، اليوم السبت، العثور على لوحة مسروقة للفنان الإسباني بابلو رويز بيكاسو، خلال عملية أمنية في محافظة ديالى. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T20:19+0000
2022-08-13T20:19+0000
2022-08-13T20:19+0000
أخبار العراق اليوم
بابلو بيكاسو
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جاء هذا في تصريحات للمسؤول الإعلامي في المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، العقيد بلال صبحي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال صبحي إن "مديرية مكافحة المخدرات نفذت عملية في محافظة ديالى، تم فيها إلقاء القبض على شبكة من 3 متهمين يقومون بتجارة ونقل المواد المخدرة وقد ضبط بحوزتهم لوحة تعود للرسام العالمي بيكاسو يقدر سعرها بملايين الدولارات".وأشار إلى أن تجارة المخدرات ترتبط بها العديد من الجرائم كالقتل والسرقة والاختطاف والاغتصاب وتشكيل العصابات والفساد والتفكك الأسري، وصولا لتجارة الآثار.واعتبر أن هذه عملية كبيرة تحسب لصالح المديرية العامة لمكافحة المخدرات.وأوضح أن المديرية تعتمد المعلومة الاستخبارية بالتعاون مع بقية الأجهزة الأمنية، منها وكالة الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات.
https://arabic.sputniknews.com/20220813/العراق-يعلن-الإطاحة-بعصابة-للاتجار-في-الآثار-1066366084.html
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أخبار العراق اليوم, بابلو بيكاسو
الداخلية العراقية تعلن ضبط لوحة مسروقة لبيكاسو خلال عملية أمنية
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أعلنت وزارة الداخلية في العراق، اليوم السبت، العثور على لوحة مسروقة للفنان الإسباني بابلو رويز بيكاسو، خلال عملية أمنية في محافظة ديالى.
جاء هذا في تصريحات للمسؤول الإعلامي في المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، العقيد بلال صبحي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية
.
وقال صبحي إن "مديرية مكافحة المخدرات نفذت عملية في محافظة ديالى، تم فيها إلقاء القبض على شبكة من 3 متهمين يقومون بتجارة ونقل المواد المخدرة وقد ضبط بحوزتهم لوحة تعود للرسام العالمي بيكاسو يقدر سعرها بملايين الدولارات".
وأشار إلى أن تجارة المخدرات ترتبط بها العديد من الجرائم
كالقتل والسرقة والاختطاف والاغتصاب وتشكيل العصابات والفساد والتفكك الأسري، وصولا لتجارة الآثار.
واعتبر أن هذه عملية كبيرة تحسب لصالح المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
وأوضح أن المديرية تعتمد المعلومة الاستخبارية بالتعاون مع بقية الأجهزة الأمنية، منها وكالة الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات.