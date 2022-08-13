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https://arabic.sputniknews.com/20220813/الدفاع-التركية-تعلن-مغادرة-سفينتين-تحملان-الحبوب-من-موانئ-أوكرانيا-1066356523.html
الدفاع التركية تعلن مغادرة سفينتين تحملان الحبوب من موانئ أوكرانيا
الدفاع التركية تعلن مغادرة سفينتين تحملان الحبوب من موانئ أوكرانيا
أعلنت أنقرة، اليوم السبت، أن سفينتين تحملان شحنات من الحبوب قد غادرتا الموانئ الأوكرانية، وتتجهان صوب تركيا. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T08:10+0000
2022-08-13T08:12+0000
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ووفقا لبيان وزارة الدفاع التركية، غادرت السفينة "FULMAR S" التي تحمل علم بربادوس وتنقل 12 ألف طن من الذرة ميناء تشورنومورسك إلى ميناء إسكندرون (جنوبي تركيا).وكذلك غادرت السفينة "THOE"، التي تحمل علم جزر مارشال، نفس الميناء الأوكراني متوجهة إلى مدينة تيكيرداغ (شمال غربي تركيا) وهي تحمل 3 آلاف طن من بذور عباد الشمس.وأشارت الوزارة إلى أنه ستغادر، اليوم السبت، سفينة متوجهة إلى أوكرانيا لتحميل الحبوب.يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية. وتتضمن الاتفاقية، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
https://arabic.sputniknews.com/20220812/سفينة-رازوني-المحملة-بالحبوب-الأوكرانية-تغادر-تركيا-متوجهة-إلى-مصر-1066320732.html
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الدفاع التركية تعلن مغادرة سفينتين تحملان الحبوب من موانئ أوكرانيا

08:10 GMT 13.08.2022 (تم التحديث: 08:12 GMT 13.08.2022)
© Sputnik . Morad Saeed بدء تفريغ 25 ألف طن قمح أهدتها روسيا للشعب السوري
 بدء تفريغ 25 ألف طن قمح أهدتها روسيا للشعب السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© Sputnik . Morad Saeed
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أعلنت أنقرة، اليوم السبت، أن سفينتين تحملان شحنات من الحبوب قد غادرتا الموانئ الأوكرانية، وتتجهان صوب تركيا.
ووفقا لبيان وزارة الدفاع التركية، غادرت السفينة "FULMAR S" التي تحمل علم بربادوس وتنقل 12 ألف طن من الذرة ميناء تشورنومورسك إلى ميناء إسكندرون (جنوبي تركيا).
وكذلك غادرت السفينة "THOE"، التي تحمل علم جزر مارشال، نفس الميناء الأوكراني متوجهة إلى مدينة تيكيرداغ (شمال غربي تركيا) وهي تحمل 3 آلاف طن من بذور عباد الشمس.
وأشارت الوزارة إلى أنه ستغادر، اليوم السبت، سفينة متوجهة إلى أوكرانيا لتحميل الحبوب.
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
سفينة "رازوني" المحملة بالحبوب الأوكرانية تغادر تركيا متوجهة إلى مصر
أمس, 05:47 GMT
يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.
وتتضمن الاتفاقية، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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