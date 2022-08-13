https://arabic.sputniknews.com/20220813/الدفاع-الروسية-تعلن-السيطرة-بشكل-كامل-على-بلدة-بيسكي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1066359817.html
الدفاع الروسية تعلن السيطرة بشكل كامل على بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية
الدفاع الروسية تعلن السيطرة بشكل كامل على بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحرير بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية من المسلحين الأوكرانيين. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T10:31+0000
2022-08-13T10:31+0000
2022-08-13T10:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت الدفاع الروسية، في بيان "نتيجة للعمليات الهجومية، حررت القوات المشتركة (القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك) بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل".وقد أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 فبراير الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-نصف-أفراد-اللواءين-الآليين-14-و66-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1066285869.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن السيطرة بشكل كامل على بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحرير بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية من المسلحين الأوكرانيين.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت الدفاع الروسية، في بيان "نتيجة للعمليات الهجومية، حررت القوات المشتركة (القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك) بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل".
وقد أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، 24 فبراير الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.