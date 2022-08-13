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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220813/الدفاع-الروسية-تعلن-السيطرة-بشكل-كامل-على-بلدة-بيسكي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1066359817.html
الدفاع الروسية تعلن السيطرة بشكل كامل على بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية
الدفاع الروسية تعلن السيطرة بشكل كامل على بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحرير بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية من المسلحين الأوكرانيين. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T10:31+0000
2022-08-13T10:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت الدفاع الروسية، في بيان "نتيجة للعمليات الهجومية، حررت القوات المشتركة (القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك) بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل".وقد أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 فبراير الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-نصف-أفراد-اللواءين-الآليين-14-و66-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1066285869.html
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أخبار جمهورية دونيتسك

الدفاع الروسية تعلن السيطرة بشكل كامل على بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية

10:31 GMT 13.08.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورالمدنيون يعودون إلى الحياة السلمية ويقومون بتنظيف شوارع مدينتهم في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 5 يوليو 2022
المدنيون يعودون إلى الحياة السلمية ويقومون بتنظيف شوارع مدينتهم في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 5 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحرير بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية من المسلحين الأوكرانيين.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت الدفاع الروسية، في بيان "نتيجة للعمليات الهجومية، حررت القوات المشتركة (القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك) بلدة بيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل".
وقد أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 فبراير الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من نصف أفراد اللواءين الآليين 14 و66 من القوات المسلحة الأوكرانية
11 أغسطس, 10:00 GMT
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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