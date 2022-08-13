https://arabic.sputniknews.com/20220813/الرئيس-الإيراني-فريقنا-المفاوض-يتابع-العمل-بأدلة-قوية-1066354211.html

الرئيس الإيراني: فريقنا المفاوض يتابع العمل بأدلة قوية

الرئيس الإيراني: فريقنا المفاوض يتابع العمل بأدلة قوية

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس الجمعة، إننا نتعرض للتهديد والحظر من قبل العدو، لكننا أعلنا وعملنا على أن لا نربط تقدم البلاد ورفع المشكلات الاقتصادية... 13.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-13T04:48+0000

2022-08-13T04:48+0000

2022-08-13T04:48+0000

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إيران

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وأفادت وكالة إرنا، مساء أمس الجمعة، بأن تصريحات رئيسي جاءت خلال لقاء جمعه بالنخب وعوائل "الشهداء" والجرحى في محافظة كرمان، مؤكدا خلاله أن فريق التفاوض الإيراني يتابع المفاوضات النووية بأدلة قوية، بدعوى امتلاك إيران المنطق الذي تتمسك به بلاده بقوة.وفي سياق متصل، قال دبلوماسي إيراني إن بلاده قد تقبل بالمقترحات الأوروبية النهائية في المفاوضات ‏النهائية في جنيف، إذا وفرت لطهران الطمأنينة في مختلف القضايا.‏وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) إلى أن "إيران تراجع المقترحات الواردة لضمان تلبية مطالبها".وأكد الدبلوماسي الإيراني أن "المقترحات الأوروبية يجب أن تضمن لإيران الطمأنينة بشأن الادعاءات السياسية المتعلقة بقضايا الضمانات، ورفع جميع أنواع الحظر، وضمان عدم خرق الاتفاق النووي".وحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، قال مسؤول رفيع إن "المنسق الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورا عرض مقترحات حول المسائل العالقة بمفاوضات فيينا على الأطراف الأخرى ونحن قدمنا ردا أوليا عليها".وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وأنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وتجري محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، بهدف إحياء الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين إيران، والقوى الدولية الكبرى (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا).وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://arabic.sputniknews.com/20220812/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يقترح-تنازلا-كبيرا-لإيران-من-أجل-إحياء-الاتفاق-النووي-1066322453.html

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