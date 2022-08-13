https://arabic.sputniknews.com/20220813/الرئيس-المصري-دعوت-مجلس-النواب-للانعقاد-لمناقشة-تعديل-وزاري-لتطوير-الأداء-الحكومي-1066358595.html
الرئيس المصري: دعوت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل وزاري لتطوير الأداء الحكومي
الرئيس المصري: دعوت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل وزاري لتطوير الأداء الحكومي
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه دعا مجلس النواب لعقد جلسة طارئة اليوم السبت لمناقشة تعديل وزاري لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T09:59+0000
2022-08-13T09:59+0000
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مصر
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وقال السيسي في بيان: "دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء".وأتم قائلا: "أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلا عنهم".وكان النواب المصريون قد أعلنوا أمس الجمعة تلقيهم دعوة لحضور اجتماع طارئ للبرلمان لمناقشة أمر عاجل، من دون تحديد الموضوع.ونقلت وسائل إعلام مصرية مقربة من الدولة أن الاجتماع سيناقش تعديل الحكومة بما يشمل 13 حقيبة وزارية.واعتبر مراقبون أن التغيرات ستشمل بالضرورة وزارة الصحة التي انقطعت عنها الوزيرة هالة زايد منذ أشهر، بعد تورط مسؤولين بوزارتها في قضية فساد، كما ستشمل وزير الهجرة نبيلة مكرم عبيد، والتي تناولت وسائل إعلام قضية نجلها المتهم بالقتل في الولايات المتحدة.وذلك بالإضافة إلى وزير التربية والتعليم الذي يواجه انتقادات واسعة، ووزير التعليم العالي المرشح لتولي حقيبة الصحة، والتي يتولى مهامها مؤقتا بالفعل، مع عدد أيضا من الوزارات الخدمية والاقتصادية.
https://arabic.sputniknews.com/20220813/مصر-جلسة-طارئة-للبرلمان-وتوقعات-بتعديل-يشمل-13-حقيبة-وزارية-1066358098.html
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الرئيس المصري: دعوت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل وزاري لتطوير الأداء الحكومي
09:59 GMT 13.08.2022 (تم التحديث: 10:21 GMT 13.08.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه دعا مجلس النواب لعقد جلسة طارئة اليوم السبت لمناقشة تعديل وزاري لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وقال السيسي في بيان: "دعوت مجلس النواب
اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء".
وأضاف أن ذلك "يهدف لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعا من أجله".
وأتم قائلا: "أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلا عنهم".
وكان النواب المصريون قد أعلنوا أمس الجمعة تلقيهم دعوة لحضور اجتماع طارئ للبرلمان لمناقشة أمر عاجل، من دون تحديد الموضوع.
ونقلت وسائل إعلام مصرية مقربة من الدولة أن الاجتماع سيناقش تعديل الحكومة بما يشمل 13 حقيبة وزارية
.
واعتبر مراقبون أن التغيرات ستشمل بالضرورة وزارة الصحة التي انقطعت عنها الوزيرة هالة زايد منذ أشهر، بعد تورط مسؤولين بوزارتها في قضية فساد، كما ستشمل وزير الهجرة نبيلة مكرم عبيد، والتي تناولت وسائل إعلام قضية نجلها المتهم بالقتل في الولايات المتحدة.
وذلك بالإضافة إلى وزير التربية والتعليم الذي يواجه انتقادات واسعة، ووزير التعليم العالي المرشح لتولي حقيبة الصحة، والتي يتولى مهامها مؤقتا بالفعل، مع عدد أيضا من الوزارات الخدمية والاقتصادية.