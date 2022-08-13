https://arabic.sputniknews.com/20220813/العثور-على-جثث-15-مهاجرا-في-الصحراء-بين-ليبيا-والسودان-1066367676.html
العثور على جثث 15 مهاجرا في الصحراء بين ليبيا والسودان
العثور على جثث 15 مهاجرا في الصحراء بين ليبيا والسودان
أعلنت السلطات الليبية، اليوم السبت، العثور على جثث 15 مهاجرا على الأقل في الصحراء الواقعة في منطقة الحدود مع السودان. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T15:31+0000
2022-08-13T15:31+0000
2022-08-13T15:31+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار السودان اليوم
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قالت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة الكفرة جنوب شرقي البلاد، إن المهاجرين كانوا في طريقهم من السودان إلى ليبيا عندما تعطلت سيارتهم بسبب نقص الوقود.وأوضحت أن 9 مهاجرين آخرين نجوا، بينما لا يزال اثنان في عداد المفقودين، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".وكان ضمن المهاجرين أيضا نساء وأطفال، لكن الإدارة لم تكشف تفاصيل عن عددهم.كما لم تكشف عن أسباب وفاة المهاجرين، لكنها قالت إنه لم يكن معهم ما يكفي من الطعام والشراب.وقالت الإدارة إن جميع المهاجرين سودانيون من بلد يعاني من الاضطراب منذ سنوات.حاول المهاجرون على الأرجح الوصول إلى غرب ليبيا في محاولة لركوب قوارب التهريب إلى أوروبا.وهذه الواقعة هي أحدث مأساة لمهاجرين يبحثون عن حياة أفضل في أوروبا من خلال رحلات خطيرة عبر الدولة التي مزقها الصراع.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/وزير-داخلية-ليبيا-السابق-انتفاض-الشارع-ضد-إخوان-ليبيا-وارد-والهيمنة-الغربية-تسعى-لتفتيت-البلاد-1066201632.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم
العثور على جثث 15 مهاجرا في الصحراء بين ليبيا والسودان
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أعلنت السلطات الليبية، اليوم السبت، العثور على جثث 15 مهاجرا على الأقل في الصحراء الواقعة في منطقة الحدود مع السودان.
قالت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة الكفرة جنوب شرقي البلاد، إن المهاجرين كانوا في طريقهم من السودان إلى ليبيا عندما تعطلت سيارتهم بسبب نقص الوقود.
وأوضحت أن 9 مهاجرين آخرين نجوا، بينما لا يزال اثنان في عداد المفقودين، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"
.
وكان ضمن المهاجرين أيضا نساء وأطفال، لكن الإدارة لم تكشف تفاصيل عن عددهم.
كما لم تكشف عن أسباب وفاة المهاجرين
، لكنها قالت إنه لم يكن معهم ما يكفي من الطعام والشراب.
وقالت الإدارة إن جميع المهاجرين سودانيون من بلد يعاني من الاضطراب منذ سنوات.
حاول المهاجرون على الأرجح الوصول إلى غرب ليبيا في محاولة لركوب قوارب التهريب إلى أوروبا.
وهذه الواقعة هي أحدث مأساة لمهاجرين يبحثون عن حياة أفضل في أوروبا من خلال رحلات خطيرة عبر الدولة التي مزقها الصراع.