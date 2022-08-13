عربي
القوات الأوكرانية تقصف منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية وسماع دوي انفجارات
https://arabic.sputniknews.com/20220813/العراق-يعلن-الإطاحة-بعصابة-للاتجار-في-الآثار-1066366084.html
العراق يعلن الإطاحة بعصابة للاتجار في الآثار
العراق يعلن الإطاحة بعصابة للاتجار في الآثار
أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، الإطاحة بعصابة تعمل في تجارة الآثار في جنوب بغداد. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T14:39+0000
2022-08-13T14:39+0000
أخبار العراق اليوم
سرقة آثار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101997/25/1019972501_0:22:1037:605_1920x0_80_0_0_3725bb2e609f5da000ac1e647a0d0ac1.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن مفارز المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات للهيئة تمكنت من الإطاحة بشبكة من المتهمين يعملون في تجارة الآثار.وأوضح أنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة والحصول الموافقات القضائية تم نصب كمين محكم لعناصر الشبكة.أسفر الكمين عن إلقاء القبض على المتهمين بالجرم المشهود وبحوزتهم قطع سومرية.وذكر البيان أن السلطات العراقية اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدا أنهم سينالون جزاءهم العادل.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/رئيس-الوزراء-العراقي-يطلع-على-استعدادات-محافظة-بغداد-لإحياء-مناسبة-عاشوراء-1066183400.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101997/25/1019972501_100:0:935:626_1920x0_80_0_0_bf20740e92a1ac770638356069e23a34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, سرقة آثار

العراق يعلن الإطاحة بعصابة للاتجار في الآثار

14:39 GMT 13.08.2022
© worldakhbar.comأفراد الشرطة العراقية
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© worldakhbar.com
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، الإطاحة بعصابة تعمل في تجارة الآثار في جنوب بغداد.
جاء هذا في بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
رئيس الوزراء العراقي يطلع على استعدادات محافظة بغداد لإحياء مناسبة عاشوراء
9 أغسطس, 06:41 GMT
وقال البيان إن مفارز المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات للهيئة تمكنت من الإطاحة بشبكة من المتهمين يعملون في تجارة الآثار.
وأوضح أنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة والحصول الموافقات القضائية تم نصب كمين محكم لعناصر الشبكة.
أسفر الكمين عن إلقاء القبض على المتهمين بالجرم المشهود وبحوزتهم قطع سومرية.
وذكر البيان أن السلطات العراقية اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدا أنهم سينالون جزاءهم العادل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак Z на бронетехнику под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:37 GMTВоеннослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала