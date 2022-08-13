https://arabic.sputniknews.com/20220813/العراق-يعلن-الإطاحة-بعصابة-للاتجار-في-الآثار-1066366084.html
العراق يعلن الإطاحة بعصابة للاتجار في الآثار
العراق يعلن الإطاحة بعصابة للاتجار في الآثار
أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، الإطاحة بعصابة تعمل في تجارة الآثار في جنوب بغداد. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T14:39+0000
2022-08-13T14:39+0000
2022-08-13T14:39+0000
أخبار العراق اليوم
سرقة آثار
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جاء هذا في بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن مفارز المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات للهيئة تمكنت من الإطاحة بشبكة من المتهمين يعملون في تجارة الآثار.وأوضح أنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة والحصول الموافقات القضائية تم نصب كمين محكم لعناصر الشبكة.أسفر الكمين عن إلقاء القبض على المتهمين بالجرم المشهود وبحوزتهم قطع سومرية.وذكر البيان أن السلطات العراقية اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدا أنهم سينالون جزاءهم العادل.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/رئيس-الوزراء-العراقي-يطلع-على-استعدادات-محافظة-بغداد-لإحياء-مناسبة-عاشوراء-1066183400.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, سرقة آثار
العراق يعلن الإطاحة بعصابة للاتجار في الآثار
تابعنا عبر
أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، الإطاحة بعصابة تعمل في تجارة الآثار في جنوب بغداد.
جاء هذا في بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن مفارز المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات للهيئة تمكنت من الإطاحة بشبكة من المتهمين يعملون في تجارة الآثار.
وأوضح أنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة والحصول الموافقات القضائية تم نصب كمين محكم لعناصر الشبكة.
أسفر الكمين عن إلقاء القبض على المتهمين بالجرم المشهود وبحوزتهم قطع سومرية.
وذكر البيان أن السلطات العراقية
اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدا أنهم سينالون جزاءهم العادل.