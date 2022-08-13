https://arabic.sputniknews.com/20220813/القوات-الأوكرانية-تطلق-6-قذائف-هاون-من-عيار-120-ملم-على-منطقة-زايتسيفو-في-دونيتسك-1066354582.html
القوات الأوكرانية تطلق 6 قذائف هاون من عيار 120 ملم على منطقة زايتسيفو في دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 6 قذائف هاون من عيار 120 ملم على منطقة زايتسيفو في دونيتسك
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 قذائف هاون من... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T05:45+0000
2022-08-13T05:45+0000
2022-08-13T05:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وذكر المكتب عبر قناته في "تيليغرام" : "تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية الساعة 04.45 (يتزامن مع توقيت موسكو)، تجاه منطقة زايتسيفو ( شمال وجنوب) ، حيث تم إطلاق 6 قذائف هاون من عيار 120 ملم".وقد أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 فبراير الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".ولهذا، وجب "نزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا"، ولتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/القوات-الأوكرانية-تقصف-جسر-أنتونوفسكي-في-منطقة-خيرسون-1066137617.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 6 قذائف هاون من عيار 120 ملم على منطقة زايتسيفو في دونيتسك
05:45 GMT 13.08.2022 (تم التحديث: 05:49 GMT 13.08.2022) تابعنا عبر
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 قذائف هاون من عيار 120 ملم على منطقة زايتسيفو في الجمهورية.
دونيتسك - سبوتنيك. وذكر المكتب عبر قناته في "تيليغرام" : "تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية
الساعة 04.45 (يتزامن مع توقيت موسكو)، تجاه منطقة زايتسيفو ( شمال وجنوب) ، حيث تم إطلاق 6 قذائف هاون من عيار 120 ملم".
وقد أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، 24 فبراير الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
ولهذا، وجب "نزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا"، ولتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.