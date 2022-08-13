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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220813/القوات-الأوكرانية-تطلق-6-قذائف-هاون-من-عيار-120-ملم-على-منطقة-زايتسيفو-في-دونيتسك-1066354582.html
القوات الأوكرانية تطلق 6 قذائف هاون من عيار 120 ملم على منطقة زايتسيفو في دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 6 قذائف هاون من عيار 120 ملم على منطقة زايتسيفو في دونيتسك
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 قذائف هاون من... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T05:45+0000
2022-08-13T05:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وذكر المكتب عبر قناته في "تيليغرام" : "تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية الساعة 04.45 (يتزامن مع توقيت موسكو)، تجاه منطقة زايتسيفو ( شمال وجنوب) ، حيث تم إطلاق 6 قذائف هاون من عيار 120 ملم".وقد أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 فبراير الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".ولهذا، وجب "نزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا"، ولتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/القوات-الأوكرانية-تقصف-جسر-أنتونوفسكي-في-منطقة-خيرسون-1066137617.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تطلق 6 قذائف هاون من عيار 120 ملم على منطقة زايتسيفو في دونيتسك

05:45 GMT 13.08.2022 (تم التحديث: 05:49 GMT 13.08.2022)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورانفجار مستودع نفط في ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء قصفه من القوات المسلحة الأوكرانية، 4 مايو 2022
انفجار مستودع نفط في ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء قصفه من القوات المسلحة الأوكرانية، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 قذائف هاون من عيار 120 ملم على منطقة زايتسيفو في الجمهورية.
دونيتسك - سبوتنيك. وذكر المكتب عبر قناته في "تيليغرام" : "تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية الساعة 04.45 (يتزامن مع توقيت موسكو)، تجاه منطقة زايتسيفو ( شمال وجنوب) ، حيث تم إطلاق 6 قذائف هاون من عيار 120 ملم".
وقد أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 فبراير الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
جسر فوق نهر دنيبر في ريف خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف جسر "أنتونوفسكي" في منطقة خيرسون
8 أغسطس, 05:52 GMT
ولهذا، وجب "نزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا"، ولتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
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