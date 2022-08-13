https://arabic.sputniknews.com/20220813/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-وسماع-دوي-انفجارات--1066365996.html
القوات الأوكرانية تقصف منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية وسماع دوي انفجارات
القوات الأوكرانية تقصف منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية وسماع دوي انفجارات
قال المتحدث باسم إدارة منطقة إنرغودار، فلاديمير روغوف، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية تقصف مرة أخرى منطقة إنرغودار ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T14:36+0000
2022-08-13T14:36+0000
2022-08-13T14:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب روجوف على قناته في تلغرام، إن منطقة "إنرغودار و محطة زابوروجيه للطاقة النووية، تتعرضان مرة أخرى للقصف من قبل مسلحي زيلينسكي. وفقا لشهود عيان، تسمع مرة أخرى انفجارات في المدينة. وطلعات جوية في منطقة ساحل (نهر) دنيبر ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية".وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت أمس، أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية يثير تساؤلات، مؤكدة أنه لم ترد إشارات منه إلى كييف ولا يوجد يقين بأن الأمانة العامة لن تتدخل في إرسال بعثة جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على نتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي، حول الوضع في المحطة: وشددت على أنه "لا يوجد يقين بأن هذا لن يحدث مرة أخرى عندما نعيد التحضير لرحلة المجموعة التي يرأسها رافائيل غروسي إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية".كما أشارت زاخاروفا إلى أن موسكو تحث كييف على عدم التدخل في إرسال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.وتقع محطة محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة إنرغودار، وتعتبر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة. وتضم المحطة 6 وحدات للطاقة النووية، وتخضع لحماية الجيش الروسي منذ مارس/آذار الماضي.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية وسماع دوي انفجارات
14:36 GMT 13.08.2022 (تم التحديث: 14:51 GMT 13.08.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال المتحدث باسم إدارة منطقة إنرغودار، فلاديمير روغوف، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية تقصف مرة أخرى منطقة إنرغودار ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وكتب روجوف على قناته في تلغرام، إن منطقة "إنرغودار و محطة زابوروجيه للطاقة النووية، تتعرضان مرة أخرى للقصف من قبل مسلحي زيلينسكي. وفقا لشهود عيان، تسمع مرة أخرى انفجارات في المدينة. وطلعات جوية في منطقة ساحل (نهر) دنيبر ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت أمس، أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية يثير تساؤلات، مؤكدة أنه لم ترد إشارات منه إلى كييف ولا يوجد يقين بأن الأمانة العامة لن تتدخل في إرسال بعثة جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على نتائج اجتماع
مجلس الأمن الدولي، حول الوضع في المحطة:
"موقف الأمين العام للأمم المتحدة لا يزال يثير التساؤلات، ولم تصدر أي إشارات منه للقيادة الأوكرانية، فهو إما غير قادر أو غير راغب في الاعتراف بالواقع. وإلا فكيف يمكن للمرء أن يفسر الافتقار إلى الإرادة التي أظهرها، والتي تقترب من التواطؤ مع الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية؟ ونذكر أن المهمة الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي كانت منسقة ومجهزة عمليا من جميع النواحي، قد فشلت في بداية الصيف، على وجه التحديد، بسبب العرقلة من جانب الأمين العام والأمانة التي يرأسها".
ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية
وشددت على أنه "لا يوجد يقين بأن هذا لن يحدث مرة أخرى عندما نعيد التحضير لرحلة المجموعة التي يرأسها رافائيل غروسي إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
كما أشارت زاخاروفا إلى أن موسكو تحث كييف على عدم التدخل في إرسال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.
"إن محاولات المبعوث الأوكراني لإملاء شروط بشأن البعثة المستقبلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تضعنا بحالة حذر. إذا كانت عواصم ما وراء المحيطات وأوروبا مهتمة حقاً بالمهمة التي يجب القيام بها، فهناك الآن فرصة لإثبات أنفسهم ووضع مرؤوسيهم خارج اللعبة. الحقيقة ستظل تجد طريقها. سيتواجد متخصصو الوكالة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية وسوف يرون كل شيء بأعينهم. ندعو الجانب الأوكراني ورعاته إلى عدم التدخل في العمل المهم والمسؤول للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية
وتقع محطة محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة إنرغودار، وتعتبر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة. وتضم المحطة 6 وحدات للطاقة النووية، وتخضع لحماية الجيش الروسي منذ مارس/آذار الماضي.