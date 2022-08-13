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https://arabic.sputniknews.com/20220813/الهند-تسجل-عاشر-حالة-إصابة-بجدري-القرود-1066365370.html
الهند تسجل عاشر حالة إصابة بجدري القرود
الهند تسجل عاشر حالة إصابة بجدري القرود
سجلت العاصمة الهندية نيودلهي عاشر حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم السبت. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T13:33+0000
2022-08-13T13:33+0000
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أخبار الهند اليوم
جدري القردة
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وتقيم المريضة، وهي امرأة تبلغ من العمر 22 عاما من أصل أفريقي، في الجزء الجنوبي من العاصمة. وبهذه الإصابة الجديدة، وصل عدد الإصابات بمرض جدري القرود في العاصمة الهندية وحدها، إلى خمس حالات.ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولي الصحة قولهم إن نتيجة اختبار المرأة جاءت إيجابية يوم الجمعة، حيث إنها كانت قد سافرت إلى إفريقيا قبل شهر.وحتى الآن، تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب جدري القرود في ولاية كيرالا الجنوبية، وفقا لوكالة " شينخوا".ويعد جدري القرود مرض حيواني المنشأ، حيث يظهر على المصاب أعراض تشمل الحمى والطفح الجلدي واسع النطاق وتضخم الغدد الليمفاوية عادة.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/مستشار-الرئيس-لـسبوتنيك-مصر-خالية-من-جدري-القرود-ونتخذ-الإجراءات-اللازمة-للتصدي-له-1066157100.html
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العالم, أخبار الهند اليوم, جدري القردة

الهند تسجل عاشر حالة إصابة بجدري القرود

13:33 GMT 13.08.2022
© AFP 2022 / NOAH SEELAMطبيب يفحص مريضا تعافى من فيروس "كورونا" المستجد وأصيب الآن بالفطر الأسود في جناح بمستشفى حكومي في حيدر أباد، الهند، 21 مايو/ أيار 2021.
طبيب يفحص مريضا تعافى من فيروس كورونا المستجد وأصيب الآن بالفطر الأسود في جناح بمستشفى حكومي في حيدر أباد، الهند، 21 مايو/ أيار 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© AFP 2022 / NOAH SEELAM
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سجلت العاصمة الهندية نيودلهي عاشر حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم السبت.
وتقيم المريضة، وهي امرأة تبلغ من العمر 22 عاما من أصل أفريقي، في الجزء الجنوبي من العاصمة. وبهذه الإصابة الجديدة، وصل عدد الإصابات بمرض جدري القرود في العاصمة الهندية وحدها، إلى خمس حالات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولي الصحة قولهم إن نتيجة اختبار المرأة جاءت إيجابية يوم الجمعة، حيث إنها كانت قد سافرت إلى إفريقيا قبل شهر.
وحتى الآن، تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب جدري القرود في ولاية كيرالا الجنوبية، وفقا لوكالة " شينخوا".
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
مستشار الرئيس لـ"سبوتنيك": مصر خالية من جدري القرود ونتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي له
8 أغسطس, 12:04 GMT
ويعد جدري القرود مرض حيواني المنشأ، حيث يظهر على المصاب أعراض تشمل الحمى والطفح الجلدي واسع النطاق وتضخم الغدد الليمفاوية عادة.
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