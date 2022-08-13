https://arabic.sputniknews.com/20220813/انخفاض-أسعار-المنتجات-الزراعية-في-الصين-1066354113.html
انخفاض أسعار المنتجات الزراعية في الصين
انخفاض أسعار المنتجات الزراعية في الصين
انخفضت أسعار الجملة للمنتجات الزراعية الصينية أمس الجمعة، حسبما أظهرت بيانات من وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T05:01+0000
2022-08-13T05:01+0000
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اقتصاد
الصين
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وبحلول الساعة 2 مساء أمس الجمعة، انخفض متوسط سعر الجملة للحوم الخنازير، اللحوم الرئيسية في الصين، 1.1 في المائة عن يوم الخميس إلى 29.21 يوان (حوالي 4.33 دولار أمريكي) للكيلوغرام، بينما وقف البيض عند 10.41 يوان للكيلوغرام ، بانخفاض 0.1 في المائة، وفقا لوكالة "شينخوا".وانخفض متوسط سعر الجملة لـ 28 نوعا رئيسيا من الخضروات التي تتبعها الحكومة بنسبة 0.4 في المائة إلى 4.57 يوان للكيلوغرام، في حين انخفض متوسط أسعار ستة أنواع رئيسية من الفاكهة بنسبة 0.7 في المائة إلى 6.7 يوان للكيلوغرام.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3 في المائة عن الشهر السابق في هذه الفترة.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/الصين-تسجل-فائضا-تجاريا-ضخما-رغم-المخاوف-بشأن-نمو-الاقتصاد-1066102116.html
الصين
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اقتصاد, الصين
انخفاض أسعار المنتجات الزراعية في الصين
05:01 GMT 13.08.2022 (تم التحديث: 05:06 GMT 13.08.2022) تابعنا عبر
انخفضت أسعار الجملة للمنتجات الزراعية الصينية أمس الجمعة، حسبما أظهرت بيانات من وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية.
وبحلول الساعة 2 مساء أمس الجمعة، انخفض متوسط سعر الجملة للحوم الخنازير، اللحوم الرئيسية في الصين، 1.1 في المائة عن يوم الخميس إلى 29.21 يوان (حوالي 4.33 دولار أمريكي) للكيلوغرام، بينما وقف البيض عند 10.41 يوان للكيلوغرام ، بانخفاض 0.1 في المائة، وفقا لوكالة "شينخوا".
وانخفض متوسط سعر الجملة لـ 28 نوعا رئيسيا من الخضروات التي تتبعها الحكومة
بنسبة 0.4 في المائة إلى 4.57 يوان للكيلوغرام، في حين انخفض متوسط أسعار ستة أنواع رئيسية من الفاكهة بنسبة 0.7 في المائة إلى 6.7 يوان للكيلوغرام.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين
، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3 في المائة عن الشهر السابق في هذه الفترة.