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https://arabic.sputniknews.com/20220813/انفجار-في-مدخل-مقر-حكومي-بالعاصمة-الأفغانية-كابول-1066355456.html
انفجار في مدخل مقر حكومي بالعاصمة الأفغانية كابول
انفجار في مدخل مقر حكومي بالعاصمة الأفغانية كابول
أفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" بوقوع انفجار، لم تحدد طبيعته بعد، في مدخل مقر حكومي لاستخراج بطاقات الهوية الإلكترونية بمنطقة دشت برجي، غربي العاصمة الأفغانية... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T07:05+0000
2022-08-13T07:08+0000
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أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. قال أحد السكان المحليين في منطقة دشت برجي لـ "سبوتنيك" اليوم السبت، "وقع انفجار عند مدخل مركز توزيع بطاقات الهوية الإلكترونية".ولم ترد أنباء عن طبيعة هذا الانفجار أو عدد الضحايا.وشهدت أفغانستان في الأونة الأخيرة عدة انفجارات، أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.ومنذ انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على السلطة، منتصف أغسطس/ آب 2021، شهدت البلاد عدة هجمات وتفجيرات في مساجد وأماكن حيوية أخرى.ووقع الهجوم الأعنف، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تعرض مسجد للشيعة في مدينة قندوز الأفغانية، إلى هجوم إرهابي تبناه تنظيم داعش"؛ أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 140 آخرين.وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة طالبان لإدارة شؤون البلاد، ما دفعها لتدشين حملة أمنية لملاحقة عناصر "داعش"؛ كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/مقتل-قيادي-بارز-بحركة-طالبان-باكستان-في-انفجار-شرقي-أفغانستان-1066220393.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم

انفجار في مدخل مقر حكومي بالعاصمة الأفغانية كابول

07:05 GMT 13.08.2022 (تم التحديث: 07:08 GMT 13.08.2022)
© AFP 2022 / Shah Maraiانفجار في كابول، أفغانستان
انفجار في كابول، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© AFP 2022 / Shah Marai
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أفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" بوقوع انفجار، لم تحدد طبيعته بعد، في مدخل مقر حكومي لاستخراج بطاقات الهوية الإلكترونية بمنطقة دشت برجي، غربي العاصمة الأفغانية كابول.
كابول - سبوتنيك. قال أحد السكان المحليين في منطقة دشت برجي لـ "سبوتنيك" اليوم السبت، "وقع انفجار عند مدخل مركز توزيع بطاقات الهوية الإلكترونية".
ولم ترد أنباء عن طبيعة هذا الانفجار أو عدد الضحايا.
عنصر من حركة طالبان في موقع في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
مقتل قيادي بارز بحركة "طالبان باكستان" في انفجار شرقي أفغانستان
9 أغسطس, 15:05 GMT
وشهدت أفغانستان في الأونة الأخيرة عدة انفجارات، أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.
ومنذ انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على السلطة، منتصف أغسطس/ آب 2021، شهدت البلاد عدة هجمات وتفجيرات في مساجد وأماكن حيوية أخرى.
ووقع الهجوم الأعنف، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تعرض مسجد للشيعة في مدينة قندوز الأفغانية، إلى هجوم إرهابي تبناه تنظيم داعش"؛ أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 140 آخرين.
وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة طالبان لإدارة شؤون البلاد، ما دفعها لتدشين حملة أمنية لملاحقة عناصر "داعش"؛ كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.
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