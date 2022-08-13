https://arabic.sputniknews.com/20220813/بايدن-الهجوم-الشرس-على-سلمان-رشدي-صدمني-أنا-وزوجتي-1066376536.html
بايدن: الهجوم الشرس على سلمان رشدي صدمني أنا وزوجتي
بايدن: الهجوم الشرس على سلمان رشدي صدمني أنا وزوجتي
علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، على الهجوم الذي استهدف الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي في نيويورك. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T21:28+0000
2022-08-13T21:28+0000
2022-08-13T21:28+0000
جو بايدن
طعن
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وقال الرئيس الأمريكي في بيان نشره البيت الأبيض إنه أصيب بالصدمة الحزن هو وزوجته بسبب الهجوم "الشرس" الذي تعرض له رشدي أمس الجمعة، بحسب "فرانس برس".وأضاف: "نحن معا وكل الأمريكيين والناس حول العالم يصلون من أجل صحته وتعافيه".كما عبر الرئيس الأمريكي عن إعجابه بـ "نظرة رشدي للإنسانية" و "إحساسه الذي لا مثيل له للقصة".وفي وقت سابق من اليوم، كشف أندرو وايلي، وكيل أعمال سلمان رشدي، آخر تطورات حالته الصحية بعد أن تعرض للطعن على خشبة المسرح في حدث أدبي غرب مدينة نيويورك الأمريكية.وقال وايلي إن سلمان رشدي موضوع على جهاز التنفس وغير قادر على الكلام.وأوضح وكيل رشدي أنه يعاني من تلف في الكبد وقطع في أعصاب إحدى ذراعيه وإحدى عينيه. ومن المرجح أن يفقد سلمان رشدي عينه المصابة.ويوم أمس الجمعة، قام شخص بمهاجمة الكاتب الشهير سلمان رشدي، قبل إلقائه خطابا في نيويورك.وأفاد شهود عيان بأن شخصا مجهولا اقتحم المنصة، وبدأ بضرب رشدي بيديه وبسكين، وتم القبض على المهاجم.ولدى رشدي العديد من المعارضين له، حيث أثارت روايته "آيات شيطانية" (1988) موجة احتجاجات غاضبة في العالم الإسلامي.وواجه رشدي العديد من التهديدات بالقتل، بما في ذلك فتوى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني التي دعت إلى اغتياله، في 14 فبراير/شباط عام 1989، ووضعت الحكومة البريطانية رشدي تحت حماية الشرطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220813/ترودو-الهجوم-على-سلمان-رشدي-ضربة-لحرية-التعبير-التي-يعتمد-عليها-عالمنا-1066372785.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, طعن
بايدن: الهجوم الشرس على سلمان رشدي صدمني أنا وزوجتي
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علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، على الهجوم الذي استهدف الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي في نيويورك.
وقال الرئيس الأمريكي في بيان نشره البيت الأبيض إنه أصيب بالصدمة الحزن هو وزوجته بسبب الهجوم "الشرس" الذي تعرض له رشدي أمس الجمعة، بحسب "فرانس برس".
وأضاف: "نحن معا وكل الأمريكيين والناس حول العالم يصلون من أجل صحته وتعافيه".
كما عبر الرئيس الأمريكي عن إعجابه بـ "نظرة رشدي للإنسانية" و "إحساسه الذي لا مثيل له للقصة".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف أندرو وايلي، وكيل أعمال سلمان رشدي، آخر تطورات حالته الصحية
بعد أن تعرض للطعن على خشبة المسرح في حدث أدبي غرب مدينة نيويورك الأمريكية.
وقال وايلي إن سلمان رشدي موضوع على جهاز التنفس وغير قادر على الكلام.
وأوضح وكيل رشدي أنه يعاني من تلف في الكبد وقطع في أعصاب إحدى ذراعيه وإحدى عينيه. ومن المرجح أن يفقد سلمان رشدي عينه المصابة.
ويوم أمس الجمعة، قام شخص بمهاجمة الكاتب الشهير سلمان رشدي، قبل إلقائه خطابا في نيويورك.
وأفاد شهود عيان بأن شخصا مجهولا اقتحم المنصة، وبدأ بضرب رشدي بيديه وبسكين، وتم القبض على المهاجم.
ولدى رشدي العديد من المعارضين له، حيث أثارت روايته "آيات شيطانية" (1988) موجة احتجاجات غاضبة في العالم الإسلامي.
وواجه رشدي العديد من التهديدات بالقتل، بما في ذلك فتوى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني التي دعت إلى اغتياله، في 14 فبراير/شباط عام 1989، ووضعت الحكومة البريطانية رشدي تحت حماية الشرطة.