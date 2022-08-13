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https://arabic.sputniknews.com/20220813/بعد-حادث-تفجير-إرهابي-نفسه-مصر-تؤكد-تضمانها-مع-السعودية-ضد-أي-تهديد-لأمنها-1066355944.html
بعد حادث تفجير إرهابي نفسه... مصر تؤكد تضمانها مع السعودية ضد أي تهديد لأمنها
بعد حادث تفجير إرهابي نفسه... مصر تؤكد تضمانها مع السعودية ضد أي تهديد لأمنها
أعربت مصر عن تضامنها مع السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T07:29+0000
2022-08-13T07:29+0000
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أكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، وقوفها مع المملكة في مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف.كما أثنت على يقظة السلطات السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيًا، معربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين.وكانت السلطات السعودية، قد أعلنت أمس الجمعة، أنه تم تعقب أحد المطلوبين أمنيا، وعند مباشرة إجراءات القبض عليه، بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف، ما نتج عنه مقتله وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن، وذلك في حي السامر في محافظة جدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220812/السعودية-مقتل-إرهابي-فجر-نفسه-بحزام-ناسف-بعد-محاصرته-في-جدة-1066334923.html
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مصر, السعودية, العالم العربي

بعد حادث تفجير إرهابي نفسه... مصر تؤكد تضمانها مع السعودية ضد أي تهديد لأمنها

07:29 GMT 13.08.2022
© AP Photo / Fady Farisالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Fady Faris
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أعربت مصر عن تضامنها مع السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.
أكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، وقوفها مع المملكة في مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف.

جددت القاهرة تأكيد دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة كافة الأشقاء في المملكة من المواطنين والمقيمين.

كما أثنت على يقظة السلطات السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيًا، معربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين.
وكانت السلطات السعودية، قد أعلنت أمس الجمعة، أنه تم تعقب أحد المطلوبين أمنيا، وعند مباشرة إجراءات القبض عليه، بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف، ما نتج عنه مقتله وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن، وذلك في حي السامر في محافظة جدة.
سيارة تابعة إلى الشرطة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
السعودية: مقتل إرهابي فجر نفسه بحزام ناسف بعد محاصرته في جدة... صورة
أمس, 11:32 GMT
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