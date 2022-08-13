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تدشين أكبر محطة للطاقة الشمسية في إيران
تدشين أكبر محطة للطاقة الشمسية في إيران
شرعت إيران في عملية بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في البلاد بقدرة 300 ميغاواط في منطقة رفسنجان الاقتصادية الخاصة التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرقي البلاد. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T00:50+0000
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وذكرت وكالة فارس، فجر اليوم السبت، أن العلاقات العامة بمنطقة رفسنجان الإيرانية الاقتصادية الخاصة، قد أعلنت بدء مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط بالمنطقة، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات النحاسية الإيرانية وممثلي أهالي رفسنجان وأنار، في مجلس الشورى الإيراني.ونقلت الوكالة عن علي فهيمي، مدير شؤون إنشاء محطات الطاقة التابعة لمجمع سرجشمة للنحاس في رفسنجان الإيرانية، أنه سيتم بناء محطة الطاقة الشمسية تماشيا مع التزام الشركة الوطنية للصناعات النحاسية الإيرانية ومجمع سرجشمة للنحاس.وقال علي فهيمي:وأكد المسؤول الإيراني أنه من المتوقع أن تتمكن هذه المحطة من الانطلاق والربط بالشبكة الوطنية خلال 18- 24 شهرا من وقت اختيار مقاول محطة الكهرباء.وأشار إلى أن قيمة المشروع تزيد عن 120 مليون يورو، وأن المساحة المتوقعة لكل ميغاواط هي من 1 - 1.5 هكتار من الأرض، أي بإجمالي 450 هكتارا لهذا المشروع.واستطرد:وذكر علي فهيمي، مدير شؤون إنشاء محطات الطاقة التابعة لمجمع سرجشمة للنحاس في رفسنجان الإيرانية، أنه حتى الآن لم تكن لدى بلاده محطة للطاقة المتجددة والشمسية على هذا النطاق.
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أخبار العالم الآن, إيران, الطاقة الشمسية

تدشين أكبر محطة للطاقة الشمسية في إيران

00:50 GMT 13.08.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الذهاب إلى بنك الصورمحطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا
محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
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شرعت إيران في عملية بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في البلاد بقدرة 300 ميغاواط في منطقة رفسنجان الاقتصادية الخاصة التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرقي البلاد.
وذكرت وكالة فارس، فجر اليوم السبت، أن العلاقات العامة بمنطقة رفسنجان الإيرانية الاقتصادية الخاصة، قد أعلنت بدء مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط بالمنطقة، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات النحاسية الإيرانية وممثلي أهالي رفسنجان وأنار، في مجلس الشورى الإيراني.
ونقلت الوكالة عن علي فهيمي، مدير شؤون إنشاء محطات الطاقة التابعة لمجمع سرجشمة للنحاس في رفسنجان الإيرانية، أنه سيتم بناء محطة الطاقة الشمسية تماشيا مع التزام الشركة الوطنية للصناعات النحاسية الإيرانية ومجمع سرجشمة للنحاس.
وقال علي فهيمي:
"سيتم بناء هذه المحطة على مرحلتين، المرحلة الأولى ستصل إلى 25 ميغاواط والمرحلة الإضافية ستصل إلى 300 ميغاواط.
وأكد المسؤول الإيراني أنه من المتوقع أن تتمكن هذه المحطة من الانطلاق والربط بالشبكة الوطنية خلال 18- 24 شهرا من وقت اختيار مقاول محطة الكهرباء.
وأشار إلى أن قيمة المشروع تزيد عن 120 مليون يورو، وأن المساحة المتوقعة لكل ميغاواط هي من 1 - 1.5 هكتار من الأرض، أي بإجمالي 450 هكتارا لهذا المشروع.
واستطرد:
"ستكون هذه المحطة أكبر محطة للطاقة الشمسية في البلاد والمنطقة في المستقبل".
وذكر علي فهيمي، مدير شؤون إنشاء محطات الطاقة التابعة لمجمع سرجشمة للنحاس في رفسنجان الإيرانية، أنه حتى الآن لم تكن لدى بلاده محطة للطاقة المتجددة والشمسية على هذا النطاق.
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