https://arabic.sputniknews.com/20220813/تركيا-تسجن-أجنبيا-بتهمة-إهانة-علم-البلاد-1066372043.html
تركيا تسجن أجنبيا بتهمة إهانة علم البلاد
تركيا تسجن أجنبيا بتهمة إهانة علم البلاد
قررت محكمة تركية، اليوم السبت، حبس مواطن أجنبي بتهمة إهانة العلم التركي في مقطع مصور نشره عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T17:52+0000
2022-08-13T17:52+0000
2022-08-13T17:52+0000
أخبار تركيا اليوم
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وذكرت وكالة "الأناضول" أن المتهم قام بتسجيل مقطع مصور يعتدي فيه على العلم التركي بقدميه ونشره في حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت مصادر أمنية إن فرقا تابعة لمديرية الأمن في إسطنبول ألقت القبض على المتهم الذي يحمل الجنسية السورية في قضاء "باغجلار".وجاء إلقاء القبض عليه في إطار تحقيق قضائي بتهمة "إهانة علامات سيادة الدولة".وفي وقت لاحق، تمت إحالة المتهم إلى القصر العدلي، ليصدر بحقه قرار بالسجن.
https://arabic.sputniknews.com/20220813/تركيا-تعلن-تحييد-5-عناصر-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-سوريا-1066365841.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا تسجن أجنبيا بتهمة إهانة علم البلاد
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قررت محكمة تركية، اليوم السبت، حبس مواطن أجنبي بتهمة إهانة العلم التركي في مقطع مصور نشره عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت وكالة "الأناضول"
أن المتهم قام بتسجيل مقطع مصور يعتدي فيه على العلم التركي بقدميه ونشره في حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت مصادر أمنية إن فرقا تابعة لمديرية الأمن في إسطنبول ألقت القبض على المتهم الذي يحمل الجنسية السورية في قضاء "باغجلار".
وجاء إلقاء القبض عليه في إطار تحقيق قضائي بتهمة "إهانة علامات سيادة الدولة".
وفي وقت لاحق، تمت إحالة المتهم إلى القصر العدلي، ليصدر بحقه قرار بالسجن.