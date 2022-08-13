https://arabic.sputniknews.com/20220813/تسجيل-زلزال-بقوة-58-درجة-قبالة-سواحل-الفلبين-1066357099.html
تسجيل زلزال بقوة 5.8 درجة قبالة سواحل الفلبين
تسجيل زلزال بقوة 5.8 درجة قبالة سواحل الفلبين
أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) أن زلزالا بقوة 5.8 درجة وقع قبالة سواحل الفلبين اليوم السبت. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T08:49+0000
2022-08-13T08:49+0000
2022-08-13T08:49+0000
العالم
الفلبين
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وتم تسجيل الزلزال في الساعة 6:25 صباحا بالتوقيت العالمي المنسق (6:25 بتوقيت جرينتش). كان مركز الزلزال على بعد 56 كم جنوب غربي مقاطعة كوتاباتو الفلبينية و30 كم جنوب غربي ريمبيسو، على عمق 40 كم.وإلى وقت كتابة هذه السطور لا توجد معلومات فورية عن الخسائر أو الدمار.
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العالم, الفلبين
تسجيل زلزال بقوة 5.8 درجة قبالة سواحل الفلبين
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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) أن زلزالا بقوة 5.8 درجة وقع قبالة سواحل الفلبين اليوم السبت.
وتم تسجيل الزلزال في الساعة 6:25 صباحا بالتوقيت العالمي المنسق (6:25 بتوقيت جرينتش). كان مركز الزلزال على بعد 56 كم جنوب غربي مقاطعة كوتاباتو الفلبينية و30 كم جنوب غربي ريمبيسو، على عمق 40 كم.
وإلى وقت كتابة هذه السطور لا توجد معلومات فورية عن الخسائر أو الدمار.