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تسجيل زلزال بقوة 5.8 درجة قبالة سواحل الفلبين
تسجيل زلزال بقوة 5.8 درجة قبالة سواحل الفلبين
أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) أن زلزالا بقوة 5.8 درجة وقع قبالة سواحل الفلبين اليوم السبت. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
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الفلبين
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وتم تسجيل الزلزال في الساعة 6:25 صباحا بالتوقيت العالمي المنسق (6:25 بتوقيت جرينتش). كان مركز الزلزال على بعد 56 كم جنوب غربي مقاطعة كوتاباتو الفلبينية و30 كم جنوب غربي ريمبيسو، على عمق 40 كم.وإلى وقت كتابة هذه السطور لا توجد معلومات فورية عن الخسائر أو الدمار.
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تسجيل زلزال بقوة 5.8 درجة قبالة سواحل الفلبين

08:49 GMT 13.08.2022
© AFP 2022 / Ricardo Raguini زلزال قوي في الفلبين، 27 يوليو 2022
زلزال قوي في الفلبين، 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© AFP 2022 / Ricardo Raguini
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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) أن زلزالا بقوة 5.8 درجة وقع قبالة سواحل الفلبين اليوم السبت.
وتم تسجيل الزلزال في الساعة 6:25 صباحا بالتوقيت العالمي المنسق (6:25 بتوقيت جرينتش). كان مركز الزلزال على بعد 56 كم جنوب غربي مقاطعة كوتاباتو الفلبينية و30 كم جنوب غربي ريمبيسو، على عمق 40 كم.
وإلى وقت كتابة هذه السطور لا توجد معلومات فورية عن الخسائر أو الدمار.
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