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https://arabic.sputniknews.com/20220813/تونس-تتخذ-إجراءات-بعد-الاشتباه-في-إصابات-بمرض-اللسان-الأزرق-بين-الماشية-1066360405.html
تونس تتخذ إجراءات بعد الاشتباه في إصابات بمرض اللسان الأزرق بين الماشية
تونس تتخذ إجراءات بعد الاشتباه في إصابات بمرض اللسان الأزرق بين الماشية
اتخذت السلطات التونسية إجراءات بعد الاشتباه في وجود إصابات بين الماشية بمرض اللسان الأزرق. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T10:43+0000
2022-08-13T10:43+0000
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وذكر راديو "إكسبريس إف إم" أن دائرة الإنتاج الحيواني في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدينة الكاف التونسية وجهت خلال الأيام الأخيرة المنقضية بأخذ 4 عينات لرؤوس أبقار لتحليلها للإشتباه في إصابتها بمرض اللسان الأزرق.وأوضحت الإذاعة أن "اللسان الأزرق" هو مرض يصيب الماشية ولا ينتقل إلى الإنسان، حسبما قال رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بذات المندوبية حسين الرزايقيوأوضح الرزايقي أن العينات التي تم أخذها من رؤوس الأبقار جاءت من معتمديات ساقية سيدي يوسف والطويرف وتاجروين والكاف، وجاء إرسالها للتحليل تبعا لظهور بعض العلامات والأعراض التي تتعلق بهذا المرض ومنها قلة الأكل والانتفاخ وسيلان الأنف.وطالب الرزايقي مربي المواشي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القطيع ومنها مقاومة البعوض الذي يتسبب في نقل المرض من حيوان إلى آخر، واستعمال المبيدات الحشرية الموصى بها لهذا الغرض، والتخلص المياه الراكدة باعتبار أن البعوض يتكاثر في الأماكن الرطبة.
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي

تونس تتخذ إجراءات بعد الاشتباه في إصابات بمرض اللسان الأزرق بين الماشية

10:43 GMT 13.08.2022
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اتخذت السلطات التونسية إجراءات بعد الاشتباه في وجود إصابات بين الماشية بمرض اللسان الأزرق.
وذكر راديو "إكسبريس إف إم" أن دائرة الإنتاج الحيواني في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدينة الكاف التونسية وجهت خلال الأيام الأخيرة المنقضية بأخذ 4 عينات لرؤوس أبقار لتحليلها للإشتباه في إصابتها بمرض اللسان الأزرق.
وأوضحت الإذاعة أن "اللسان الأزرق" هو مرض يصيب الماشية ولا ينتقل إلى الإنسان، حسبما قال رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بذات المندوبية حسين الرزايقي
وأوضح الرزايقي أن العينات التي تم أخذها من رؤوس الأبقار جاءت من معتمديات ساقية سيدي يوسف والطويرف وتاجروين والكاف، وجاء إرسالها للتحليل تبعا لظهور بعض العلامات والأعراض التي تتعلق بهذا المرض ومنها قلة الأكل والانتفاخ وسيلان الأنف.
وطالب الرزايقي مربي المواشي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القطيع ومنها مقاومة البعوض الذي يتسبب في نقل المرض من حيوان إلى آخر، واستعمال المبيدات الحشرية الموصى بها لهذا الغرض، والتخلص المياه الراكدة باعتبار أن البعوض يتكاثر في الأماكن الرطبة.
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