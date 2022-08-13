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https://arabic.sputniknews.com/20220813/رئيس-أفريقيا-الوسطى-يشير-إلى-تزايد-المطالبات-بتعديل-الدستور-لاستمراره-في-الحكم-1066361417.html
رئيس أفريقيا الوسطى يشير إلى تزايد المطالبات بتعديل الدستور لاستمراره في الحكم
رئيس أفريقيا الوسطى يشير إلى تزايد المطالبات بتعديل الدستور لاستمراره في الحكم
قال رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستان أركانج تواديرا، اليوم السبت، إن الأصوات المطالبة بتعديل الدستور تتزايد، من أجل بقائه لفترة رئاسية ثالثة في الحكم. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T11:43+0000
2022-08-13T11:43+0000
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ونقلت إذاعة "مونت كارلو" عن تواديرا قوله عشية يوم الاستقلال إن "الأصوات المطالبة بتعديل الدستور تتزايد"، وذلك في إشارة إلى "التطلعات الكبيرة للشعب التي تجسدت في الالتماسات والمسيرات الداعمة للتعديل الدستوري".جاءت تصريحات تواديرا بعدما خرج أكثر من ألف متظاهر في السادس من أغسطس/ آب، في العاصمة بانغي، للمطالبة بإجراء استفتاء على تعديل الدستور الذي تم اعتماده في 2016 ونص على تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين.يذكر أن تواديرا كان قد فاز في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020، بولاية رئاسية جديدة بعد الجولة الأولى من الانتخابات، بعد أن حصل على 53,16% من الأصوات، فيما لم يتمكن سوى ثلث الناخبين من التصويت في الانتخابات التي جرت في 27 ديسمبر بسبب انعدام الأمن.ودعا تواديرا موسكو آنذاك لمساعدة جيش بلاده الذي يفتقر للمعدات والتدريب، ومن جانبها أرسلت روسيا مئات من عناصر وحداتها شبه العسكرية لينضموا إلى كثيرين موجودين أصلا في البلد الإفريقي منذ ثلاث سنوات، ونجحت القوات خلال بضعة أشهر في صد هذه العناصر المسلحة واستعادت جزءا كبيرا من الأراضي.
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رئيس أفريقيا الوسطى يشير إلى تزايد المطالبات بتعديل الدستور لاستمراره في الحكم

11:43 GMT 13.08.2022
© AFP 2022 / Edouard Dropsyمشهد يطل على مدينة بانغوي من أعلى، جمهورية أفريقيا الوسطى.
مشهد يطل على مدينة بانغوي من أعلى، جمهورية أفريقيا الوسطى. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© AFP 2022 / Edouard Dropsy
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قال رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستان أركانج تواديرا، اليوم السبت، إن الأصوات المطالبة بتعديل الدستور تتزايد، من أجل بقائه لفترة رئاسية ثالثة في الحكم.
ونقلت إذاعة "مونت كارلو" عن تواديرا قوله عشية يوم الاستقلال إن "الأصوات المطالبة بتعديل الدستور تتزايد"، وذلك في إشارة إلى "التطلعات الكبيرة للشعب التي تجسدت في الالتماسات والمسيرات الداعمة للتعديل الدستوري".
وتابع تواديرا: "استمعت إليكم وعلمت بطلباتكم العاجلة التي وصلتني من كل مكان للمطالبة بدستور جديد".
جاءت تصريحات تواديرا بعدما خرج أكثر من ألف متظاهر في السادس من أغسطس/ آب، في العاصمة بانغي، للمطالبة بإجراء استفتاء على تعديل الدستور الذي تم اعتماده في 2016 ونص على تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين.
يذكر أن تواديرا كان قد فاز في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020، بولاية رئاسية جديدة بعد الجولة الأولى من الانتخابات، بعد أن حصل على 53,16% من الأصوات، فيما لم يتمكن سوى ثلث الناخبين من التصويت في الانتخابات التي جرت في 27 ديسمبر بسبب انعدام الأمن.
ودعا تواديرا موسكو آنذاك لمساعدة جيش بلاده الذي يفتقر للمعدات والتدريب، ومن جانبها أرسلت روسيا مئات من عناصر وحداتها شبه العسكرية لينضموا إلى كثيرين موجودين أصلا في البلد الإفريقي منذ ثلاث سنوات، ونجحت القوات خلال بضعة أشهر في صد هذه العناصر المسلحة واستعادت جزءا كبيرا من الأراضي.
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