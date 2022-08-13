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https://arabic.sputniknews.com/20220813/رئيس-الوزراء-البرتغالي-الاتحاد-الأوروبي-يتطلع-إلى-بناء-خط-أنابيب-غاز-جديد-يتجاوز-فرنسا-1066357806.html
رئيس الوزراء البرتغالي: الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى بناء خط أنابيب غاز جديد يتجاوز فرنسا
رئيس الوزراء البرتغالي: الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى بناء خط أنابيب غاز جديد يتجاوز فرنسا
قال رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، إن السلطات الأوروبية تدرس خططًا لبناء خط أنابيب غاز جديد يربط بين شبه الجزيرة الإيبيرية وأوروبا الوسطى متجاوزا... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T09:24+0000
2022-08-13T09:26+0000
العالم
البرتغال
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وذكرت صحيفة "أوبزرفادور" البرتغالية على الإنترنت أن كوستا قال، أمس الجمعة، إن المفوضية الأوروبية ترى أنه من الممكن بناء خط غاز بديل بين أوروبا الوسطى وشبه الجزيرة الإيبيرية.وبحسب الصحيفة، قال رئيس الوزراء إن الخطة الأصلية، التي افترضت مسبقا خط أنابيب عبر فرنسا، فشلت بسبب المخاوف البيئية للحكومة الفرنسية. سيربط خط الأنابيب المحتمل الذي يتجاوز فرنسا، البرتغال وإسبانيا بإيطاليا ويمر تحت البحر الأبيض المتوسط.في أواخر يوليو/ تموز الماضي، نقلت الإذاعة الإسبانية "كادينا إس إي أر" عن مصادر في وزارة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي في إسبانيا، قولها إن مدريد تدرس عرض تصدير الغاز إلى أوروبا من خلال خطي أنابيب عبر جبال البرانس الواقعة جنوب غربي أوروبا، بين فرنسا وإسبانيا، وكذلك استخدام نظام الغاز الخاص بها لتجنب تخفيضات الاستهلاك.
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العالم, البرتغال

رئيس الوزراء البرتغالي: الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى بناء خط أنابيب غاز جديد يتجاوز فرنسا

09:24 GMT 13.08.2022 (تم التحديث: 09:26 GMT 13.08.2022)
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خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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قال رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، إن السلطات الأوروبية تدرس خططًا لبناء خط أنابيب غاز جديد يربط بين شبه الجزيرة الإيبيرية وأوروبا الوسطى متجاوزا فرنسا.
وذكرت صحيفة "أوبزرفادور" البرتغالية على الإنترنت أن كوستا قال، أمس الجمعة، إن المفوضية الأوروبية ترى أنه من الممكن بناء خط غاز بديل بين أوروبا الوسطى وشبه الجزيرة الإيبيرية.
وبحسب الصحيفة، قال رئيس الوزراء إن الخطة الأصلية، التي افترضت مسبقا خط أنابيب عبر فرنسا، فشلت بسبب المخاوف البيئية للحكومة الفرنسية. سيربط خط الأنابيب المحتمل الذي يتجاوز فرنسا، البرتغال وإسبانيا بإيطاليا ويمر تحت البحر الأبيض المتوسط.
في أواخر يوليو/ تموز الماضي، نقلت الإذاعة الإسبانية "كادينا إس إي أر" عن مصادر في وزارة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي في إسبانيا، قولها إن مدريد تدرس عرض تصدير الغاز إلى أوروبا من خلال خطي أنابيب عبر جبال البرانس الواقعة جنوب غربي أوروبا، بين فرنسا وإسبانيا، وكذلك استخدام نظام الغاز الخاص بها لتجنب تخفيضات الاستهلاك.
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