https://arabic.sputniknews.com/20220813/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-متمسكون-باستعادة-السلطة-من-الحوثيين-1066372470.html
رئيس مجلس القيادة اليمني: متمسكون باستعادة السلطة من الحوثيين
رئيس مجلس القيادة اليمني: متمسكون باستعادة السلطة من الحوثيين
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم السبت، تماسك المجلس والتزامه بنهج التوافق ووحدة الصف من أجل مواجهة التحديات والالتفاف حول هدف استعادة... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T18:14+0000
2022-08-13T18:14+0000
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القاهرة– سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقاء في عدن جنوبي اليمن، مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ناقش الترتيبات الجارية لعقد جلسات مجلس النواب في عدن، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.وقال العليمي إن "مجلس القيادة وبالتعاون الوثيق مع الحكومة، ماضٍ في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة، رغم التحديات الكبيرة على مختلف المستويات".وشدد على "التزام المجلس بعدم الزج بوحدات القوات المسلحة والأمن والقوى الوطنية الرافضة للمشروع الانقلابي في صراعات بينية والعمل على تجاوز خلافاتها وتوجيه اسلحتها ضد العدو المشترك"، على حد تعبيره.وأوضح أن "الأولوية القصوى ستظل لتعزيز أمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، بدءًا بتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية، لتوحيد القوات المسلحة وتكاملها تحت [قيادة] وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى تشكيل لجنة لتوحيد الأجهزة الاستخباراتية وتلك المعنية بمكافحة الإرهاب، من أجل مواجهة التحديات المتزايدة".وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني "عدم السماح بالإساءة، أو استهداف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".وأضاف أنهم "يستحقون كل الثناء والتقدير والاعتزاز بتضحياتهم ومواقفهم الأخوية الشجاعة في مختلف المراحل".وتأتي تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعد انتقادات وُجهت للمجلس على خلفية إدارته أزمة المواجهات الدامية بين قوات عسكرية وأمنية في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، والتي أوقعت قتلى وجرحى، في ظل اتهامات بسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في عدن، على قرار المجلس.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/إنشاء-قوات-جديدة-تابعة-للرئاسي-اليمني-هل-يؤثر-على-قدرات-الانتقالي-والمقاومة-1065508960.html
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أخبار اليمن الأن
رئيس مجلس القيادة اليمني: متمسكون باستعادة السلطة من الحوثيين
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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم السبت، تماسك المجلس والتزامه بنهج التوافق ووحدة الصف من أجل مواجهة التحديات والالتفاف حول هدف استعادة السلطة من قبضة جماعة "أنصار الله"، في أول رد على انتقادات للمجلس بسيطرة أطراف فيه على قراره.
القاهرة– سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقاء في عدن جنوبي اليمن، مع رئيس مجلس النواب
سلطان البركاني، ناقش الترتيبات الجارية لعقد جلسات مجلس النواب في عدن، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.
وقال العليمي إن "مجلس القيادة وبالتعاون الوثيق مع الحكومة، ماضٍ في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة، رغم التحديات الكبيرة على مختلف المستويات".
وشدد على "التزام المجلس بعدم الزج بوحدات القوات المسلحة والأمن والقوى الوطنية الرافضة للمشروع الانقلابي في صراعات بينية والعمل على تجاوز خلافاتها وتوجيه اسلحتها ضد العدو المشترك"، على حد تعبيره.
وأوضح أن "الأولوية القصوى ستظل لتعزيز أمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، بدءًا بتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية، لتوحيد القوات المسلحة وتكاملها تحت [قيادة] وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى تشكيل لجنة لتوحيد الأجهزة الاستخباراتية وتلك المعنية بمكافحة الإرهاب، من أجل مواجهة التحديات المتزايدة".
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
"عدم السماح بالإساءة، أو استهداف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".
وأضاف أنهم "يستحقون كل الثناء والتقدير والاعتزاز بتضحياتهم ومواقفهم الأخوية الشجاعة في مختلف المراحل".
وتأتي تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعد انتقادات وُجهت للمجلس على خلفية إدارته أزمة المواجهات الدامية بين قوات عسكرية وأمنية في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، والتي أوقعت قتلى وجرحى، في ظل اتهامات بسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في عدن، على قرار المجلس.