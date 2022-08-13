https://arabic.sputniknews.com/20220813/سد-النهضة-أم-تعديل-وزاري-غموض-حول-سبب-دعوة-البرلمان-المصري-لجلسة-طارئة-1066357548.html

سد النهضة أم تعديل وزاري... غموض حول سبب دعوة البرلمان المصري لجلسة طارئة

سد النهضة أم تعديل وزاري... غموض حول سبب دعوة البرلمان المصري لجلسة طارئة

تداول المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لافتة دعوة البرلمان المصري إلى جلسة طارئة للنظر في أمر عاجل، وذلك بسبب الغموض حول عدم إعلان السبب، الأمر الذي... 13.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-13T09:11+0000

2022-08-13T09:11+0000

2022-08-13T09:11+0000

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104224/49/1042244942_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_026895e5e21ee62fb860813b02f26b50.jpg

وكان مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي قد دعا لعقد جلسة طارئة اليوم السبت، في تمام الساعة 12 ظهرا.ويأتي انعقاد الجلسة في الإجازة البرلمانية والتي من المقرر لها أن تنتهي في بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وحسب تقارير إعلامية، رجحت مصادر برلمانية أن تكون الجلسة مخصصة للنظر في تعديل وزاري مرتقب أو مناقشة ملف سد النهضة بعد إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثالث رغم اعتراض مصر والسودان.وردا على أن الجلسة الطارئة قد تتعلق بتفويض بشأن "سد النهضة" الإثيوبي بعد اكتمال الملء الثالث له، قال وكيل مجلس النواب المصري، رجل الأعمال، محمد أبو العينين، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "كل الأمور واردة".بينما استبعد النائب والإعلامي المصري، مصطفى بكري، في تصريحات لـ"سي إن إن" أن يكون سبب الاجتماع الطارئ هو تفويض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن "سد النهضة".وأوضح أن "هذا التفويض يتطلب اجتماع مجلس الدفاع الوطني، قبل دعوة مجلس النواب، وهذا لم يحدث حتى الآن".ورجح بكري أن يكون سبب الدعوة لعقد الجلسة الطارئة هو "تعديل وزاري واسع يشمل عدة حقائب وزارية، مع استمرار رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في منصبه".

https://arabic.sputniknews.com/20220812/مجلس-النواب-المصري-يعقد-جلسة-طارئة-السبت-لبحث-أمر-عاجل-1066352240.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي