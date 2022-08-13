عربي
بالأسماء... مصر تعلن عن 13 وزيرا جديدا في تعديل هو الأكبر منذ تعيين حكومة مدبولي
https://arabic.sputniknews.com/20220813/سد-النهضة-أم-تعديل-وزاري-غموض-حول-سبب-دعوة-البرلمان-المصري-لجلسة-طارئة-1066357548.html
سد النهضة أم تعديل وزاري... غموض حول سبب دعوة البرلمان المصري لجلسة طارئة
سد النهضة أم تعديل وزاري... غموض حول سبب دعوة البرلمان المصري لجلسة طارئة
تداول المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لافتة دعوة البرلمان المصري إلى جلسة طارئة للنظر في أمر عاجل، وذلك بسبب الغموض حول عدم إعلان السبب، الأمر الذي... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T09:11+0000
2022-08-13T09:11+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104224/49/1042244942_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_026895e5e21ee62fb860813b02f26b50.jpg
وكان مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي قد دعا لعقد جلسة طارئة اليوم السبت، في تمام الساعة 12 ظهرا.ويأتي انعقاد الجلسة في الإجازة البرلمانية والتي من المقرر لها أن تنتهي في بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وحسب تقارير إعلامية، رجحت مصادر برلمانية أن تكون الجلسة مخصصة للنظر في تعديل وزاري مرتقب أو مناقشة ملف سد النهضة بعد إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثالث رغم اعتراض مصر والسودان.وردا على أن الجلسة الطارئة قد تتعلق بتفويض بشأن "سد النهضة" الإثيوبي بعد اكتمال الملء الثالث له، قال وكيل مجلس النواب المصري، رجل الأعمال، محمد أبو العينين، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "كل الأمور واردة".بينما استبعد النائب والإعلامي المصري، مصطفى بكري، في تصريحات لـ"سي إن إن" أن يكون سبب الاجتماع الطارئ هو تفويض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن "سد النهضة".وأوضح أن "هذا التفويض يتطلب اجتماع مجلس الدفاع الوطني، قبل دعوة مجلس النواب، وهذا لم يحدث حتى الآن".ورجح بكري أن يكون سبب الدعوة لعقد الجلسة الطارئة هو "تعديل وزاري واسع يشمل عدة حقائب وزارية، مع استمرار رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في منصبه".
https://arabic.sputniknews.com/20220812/مجلس-النواب-المصري-يعقد-جلسة-طارئة-السبت-لبحث-أمر-عاجل-1066352240.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104224/49/1042244942_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d43c668d4715a361d0a4fe71c0a11ed2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

سد النهضة أم تعديل وزاري... غموض حول سبب دعوة البرلمان المصري لجلسة طارئة

09:11 GMT 13.08.2022
© AP Photo / AP Photo)البرلمان المصري
البرلمان المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / AP Photo)
تابعنا عبرTelegram
تداول المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لافتة دعوة البرلمان المصري إلى جلسة طارئة للنظر في أمر عاجل، وذلك بسبب الغموض حول عدم إعلان السبب، الأمر الذي أثار تفاعلا وتكهنات حول ذلك.
وكان مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي قد دعا لعقد جلسة طارئة اليوم السبت، في تمام الساعة 12 ظهرا.
وأرسلت الأمانة العامة للمجلس رسائل عاجلة إلى الأعضاء، تفيد بعقد جلسة طارئة، "لنظر أمر عاجل".
ويأتي انعقاد الجلسة في الإجازة البرلمانية والتي من المقرر لها أن تنتهي في بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وحسب تقارير إعلامية، رجحت مصادر برلمانية أن تكون الجلسة مخصصة للنظر في تعديل وزاري مرتقب أو مناقشة ملف سد النهضة بعد إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثالث رغم اعتراض مصر والسودان.
وردا على أن الجلسة الطارئة قد تتعلق بتفويض بشأن "سد النهضة" الإثيوبي بعد اكتمال الملء الثالث له، قال وكيل مجلس النواب المصري، رجل الأعمال، محمد أبو العينين، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "كل الأمور واردة".
بينما استبعد النائب والإعلامي المصري، مصطفى بكري، في تصريحات لـ"سي إن إن" أن يكون سبب الاجتماع الطارئ هو تفويض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن "سد النهضة".
وأوضح أن "هذا التفويض يتطلب اجتماع مجلس الدفاع الوطني، قبل دعوة مجلس النواب، وهذا لم يحدث حتى الآن".
ورجح بكري أن يكون سبب الدعوة لعقد الجلسة الطارئة هو "تعديل وزاري واسع يشمل عدة حقائب وزارية، مع استمرار رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في منصبه".
مجلس النواب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
مجلس النواب المصري يعقد جلسة طارئة السبت لبحث "أمر عاجل"‏
أمس, 21:18 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала