سد النهضة أم تعديل وزاري... غموض حول سبب دعوة البرلمان المصري لجلسة طارئة
© AP Photo / AP Photo)البرلمان المصري
© AP Photo / AP Photo)
تداول المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لافتة دعوة البرلمان المصري إلى جلسة طارئة للنظر في أمر عاجل، وذلك بسبب الغموض حول عدم إعلان السبب، الأمر الذي أثار تفاعلا وتكهنات حول ذلك.
وكان مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي قد دعا لعقد جلسة طارئة اليوم السبت، في تمام الساعة 12 ظهرا.
وأرسلت الأمانة العامة للمجلس رسائل عاجلة إلى الأعضاء، تفيد بعقد جلسة طارئة، "لنظر أمر عاجل".
اجتماع طارئ لمجلس النواب المصري ظهر غدا السبت .. مصادر تشير إلي ان الاجتماع سيجدد تفويض البرلمان للقيادة السياسية في التعامل مع ملف سد النهضة ..— AboBakr أبوبكر (@MahmoudAboBakr) August 12, 2022
ويأتي انعقاد الجلسة في الإجازة البرلمانية والتي من المقرر لها أن تنتهي في بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وحسب تقارير إعلامية، رجحت مصادر برلمانية أن تكون الجلسة مخصصة للنظر في تعديل وزاري مرتقب أو مناقشة ملف سد النهضة بعد إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثالث رغم اعتراض مصر والسودان.
جلسة طارئة لمجلس النواب المصري اليوم لتفويض القيادة السياسية بشأن #سد_النهضة.#مصر #اثيوبيا— خالد اسكيف (@khalediskef) August 12, 2022
وردا على أن الجلسة الطارئة قد تتعلق بتفويض بشأن "سد النهضة" الإثيوبي بعد اكتمال الملء الثالث له، قال وكيل مجلس النواب المصري، رجل الأعمال، محمد أبو العينين، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "كل الأمور واردة".
بينما استبعد النائب والإعلامي المصري، مصطفى بكري، في تصريحات لـ"سي إن إن" أن يكون سبب الاجتماع الطارئ هو تفويض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن "سد النهضة".
واضح أن مصر ضاقت ذرعا من تمادي اثيوبيا.— ابو المجد ناصر (@mjdalnsr) August 12, 2022
وبناء عليه جلسة طارئة لمجلس النواب المصري غدا لتفويض القيادة السياسية بشأن #سد_النهضة.
وأوضح أن "هذا التفويض يتطلب اجتماع مجلس الدفاع الوطني، قبل دعوة مجلس النواب، وهذا لم يحدث حتى الآن".
ورجح بكري أن يكون سبب الدعوة لعقد الجلسة الطارئة هو "تعديل وزاري واسع يشمل عدة حقائب وزارية، مع استمرار رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في منصبه".