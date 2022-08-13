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https://arabic.sputniknews.com/20220813/سيدة-عمرها-93-عاما-تقف-فوق-الطائرة-وتحلق-معها-نحو-السماء-فيديو-1066362923.html
سيدة عمرها 93 عاما تقف فوق الطائرة وتحلق معها نحو السماء... فيديو
سيدة عمرها 93 عاما تقف فوق الطائرة وتحلق معها نحو السماء... فيديو
قامت مسنة بريطانية تدعى بيتي بروماج، البالغة من العمر 93 عامًا، بعمل متهور وشجاع، حيث ربطت نفسها على طائرة، وحلقت معها إلى السماء. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T12:33+0000
2022-08-13T12:33+0000
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وخاضت السيدة البريطانية مغامرة خطيرة بعدما ربطت نفسها أعلى جناح طائرة التي نفذت ألعاب بهلوانية أثناء التحليق في السماء.وتقول بروماج: "لا تستطيع أبدًا معرفة ما يمكنك فعله حتى تحاول... كنت في أواخر الثمانينيات من عمري عندما جربت هذا لأول مرة".وأوضحت أنها تفعل ذلك من أجل جمع تبرعات لصالح جمعيات خيرية، وبالفعل نجحت في جمع 23 ألف جنيه إسترليني.وأضافت: "قبل أن أقوم بالركوب أعلى الطائرة، كان أخطر شيء فعلته هو ركوب الخيل".
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سيدة عمرها 93 عاما تقف فوق الطائرة وتحلق معها نحو السماء... فيديو

12:33 GMT 13.08.2022
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الذهاب إلى بنك الصورطائرة مدنية "آن-28"
طائرة مدنية آن-28 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
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قامت مسنة بريطانية تدعى بيتي بروماج، البالغة من العمر 93 عامًا، بعمل متهور وشجاع، حيث ربطت نفسها على طائرة، وحلقت معها إلى السماء.
وخاضت السيدة البريطانية مغامرة خطيرة بعدما ربطت نفسها أعلى جناح طائرة التي نفذت ألعاب بهلوانية أثناء التحليق في السماء.
وتقول بروماج: "لا تستطيع أبدًا معرفة ما يمكنك فعله حتى تحاول... كنت في أواخر الثمانينيات من عمري عندما جربت هذا لأول مرة".
وأوضحت أنها تفعل ذلك من أجل جمع تبرعات لصالح جمعيات خيرية، وبالفعل نجحت في جمع 23 ألف جنيه إسترليني.
وأضافت: "قبل أن أقوم بالركوب أعلى الطائرة، كان أخطر شيء فعلته هو ركوب الخيل".
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