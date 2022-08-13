https://arabic.sputniknews.com/20220813/شرطة-بنغلاديش-تجبر-مغنيا-على-توقيع-اعتذار-لسوء-صوته-1066365176.html
شرطة بنغلاديش تجبر مغنيا على توقيع اعتذار لسوء صوته
شرطة بنغلاديش تجبر مغنيا على توقيع اعتذار لسوء صوته
قال موقع "نيويورك بوست" إن شرطة بنغلاديش أجبرت مغنيا على توقيع اعتذار، وأخبرته أنه لا يصلح للغناء بسبب قبحه ورداءة صوته، ودفعته إلى وقف عروضه للأغاني... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T13:30+0000
2022-08-13T13:30+0000
2022-08-13T13:30+0000
مجتمع
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وأوضح الموقع أنه تم القبض على "هيرو ألوم"، يوم الخميس الماضي، واحتجزته الشرطة لمدة ثماني ساعات، فيما انتقده مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي واصفين صوته بأنه نشاذ.من جانبه، صرح ألوم بأن "الجميع كانوا يوجهون الأسئلة له بشكل عشوائي، وكان عليه أن يلتفت إلى عدة اتجاهات، ثم أمسك شخص ما بشعره فجأة وسأله عما إذا كان يرى حقا أن له وجه بطل".وحققت السلطات في آراء المغني في أغاني الحائز على جائزة نوبل رابندرانات طاغور والشاعر الوطني كازي نصر، فيما قالت الشرطة إنها تلقت شكاوى كثيرة بشأن غناء ألوم، مشيرة إلى أنه اعتذر عن الأغاني وكذلك عن ارتدائه زي الشرطة في مقاطع فيديو.وصرح محقق الشرطة هارون الرشيد في داكا، بأن المغني غير تماما أسلوب الغناء التقليدي، وأكد أنه لن يكرر هذا، فيما نفت الشرطة محاولة الضغط على المغني لتغيير اسمه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
شرطة بنغلاديش تجبر مغنيا على توقيع اعتذار لسوء صوته
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قال موقع "نيويورك بوست" إن شرطة بنغلاديش أجبرت مغنيا على توقيع اعتذار، وأخبرته أنه لا يصلح للغناء بسبب قبحه ورداءة صوته، ودفعته إلى وقف عروضه للأغاني الكلاسيكية.
وأوضح الموقع
أنه تم القبض على "هيرو ألوم"، يوم الخميس الماضي، واحتجزته الشرطة لمدة ثماني ساعات، فيما انتقده مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي واصفين صوته بأنه نشاذ.
من جانبه، صرح ألوم بأن "الجميع كانوا يوجهون الأسئلة له بشكل عشوائي، وكان عليه أن يلتفت إلى عدة اتجاهات، ثم أمسك شخص ما بشعره فجأة وسأله عما إذا كان يرى حقا أن له وجه بطل".
وحققت السلطات في آراء المغني في أغاني الحائز على جائزة نوبل رابندرانات طاغور والشاعر الوطني كازي نصر، فيما قالت الشرطة إنها تلقت شكاوى كثيرة بشأن غناء ألوم، مشيرة إلى أنه اعتذر عن الأغاني وكذلك عن ارتدائه زي الشرطة في مقاطع فيديو.
وصرح محقق الشرطة هارون الرشيد في داكا، بأن المغني غير تماما أسلوب الغناء التقليدي، وأكد أنه لن يكرر هذا، فيما نفت الشرطة محاولة الضغط على المغني لتغيير اسمه.