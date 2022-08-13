https://arabic.sputniknews.com/20220813/عالية-الشامان-سعودية-تتحدى-الإعاقة-وتبدع-في-كتابة-القصص-1066362135.html
عالية الشامان… سعودية تتحدى الإعاقة وتبدع في كتابة القصص
عالية الشامان… سعودية تتحدى الإعاقة وتبدع في كتابة القصص
يبلغ عدد الأطفال من ذوي الإعاقات نحو 240 مليون طفل حول العالم وفقا لتقرير أصدرته منظمة الطفولة العالمية "اليونيسيف". هذه الفئة من البشر تتعرض للكثير من الظلم... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T12:02+0000
2022-08-13T12:02+0000
2022-08-13T12:02+0000
راديو
صدى الحياة
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عالية الشامان… سعودية تتحدى الإعاقــة وتبدع في كتابة القصص
عالية الشامان… سعودية تتحدى الإعاقــة وتبدع في كتابة القصص
نتحدّث اليوم في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن الجانب المشرق لأطفال مصابين بإعاقات دائمة وتحدّوا الإعاقة والمجتمع بالإبداع والتفوق في مجالات متنوعة، الكتابة والرسم والغناء والعزف والنقش والنحت والهندسة والتصوير والكثير من المجالات.حول هذا الموضوع، تواصلنا عن طريق الكتابة عبر "فيسبوك"، مع الكاتبة السعودية عالية الشامان، فقالت لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: فـــرح القادري.
سبوتنيك عربي
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2022
فرح القادري
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فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
عالية الشامان… سعودية تتحدى الإعاقة وتبدع في كتابة القصص
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يبلغ عدد الأطفال من ذوي الإعاقات نحو 240 مليون طفل حول العالم وفقا لتقرير أصدرته منظمة الطفولة العالمية "اليونيسيف". هذه الفئة من البشر تتعرض للكثير من الظلم الاجتماعي للأسف بالرغم من أنهم مبدعين في مجالات متنوعة.
نتحدّث اليوم في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن الجانب المشرق لأطفال مصابين بإعاقات دائمة وتحدّوا الإعاقة والمجتمع بالإبداع والتفوق في مجالات متنوعة، الكتابة والرسم والغناء والعزف والنقش والنحت والهندسة والتصوير والكثير من المجالات.
حول هذا الموضوع، تواصلنا عن طريق الكتابة عبر "فيسبوك"، مع الكاتبة السعودية عالية الشامان، فقالت لبرنامج "صدى الحياة":
"بدأت في كتابة مقالة في مجلة "فواصل" وللحمد تم نشرها، وكانت أول الآمال التي حققتها بعدها كنت أكتب خواطر أغلبها عن الذات ثم فكرت في كتابة روايتي عن التحديات بعد موقف أحدهم معي والذي لم يصدق أنني أستطيع الرسم".
وأضافت: "هواياتي الكتابة والرسم وأحب أكتب قصص الأفلام الكرتونية وأحب السفر والحمد لله إعاقتي لم تُعق حياتي".
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: فـــرح القادري.