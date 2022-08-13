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عبير موسي: سنواصل التصدي للعنف ضد المرأة في ظل "دستور جمهورية الدواعش"
عبير موسي: سنواصل التصدي للعنف ضد المرأة في ظل "دستور جمهورية الدواعش"
قالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس إن حزبها سيتصدى لـ"منهج التطبيع مع العنف المسلط على المرأة"، في ظل ما سمته "دستور جمهورية الدواعش". 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T15:18+0000
2022-08-13T15:18+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك في تصريح أدلت به لإذاعة "موزاييك إف إم" بمناسبة احتفال الحزب الدستوري الحر بالذكرى 66 لصدور مجلة الأحوال الشخصية.وقالت موسي: "تعرضت إلى عنف سياسي و معنوي وجسدي أمام مرأى ومسمع الجميع".وأضافت أن حزبها "سيتصدى لمنهج التطبيع مع العنف المسلط على المرأة".وسبق أن تعرضت عبير موسي للضرب تحت قبة البرلمان في 30 يونيو/حزيران 2021 من أحد النواب المستقلين بينما كانت تلقي كلمتها خلال جلسة عامة.وشددت عبير موسي على تمسك الحزب الدستوري الحر "بمكتسبات المرأة المضمنة في مجلة الأحوال الشخصية وفي بقية التشريعات الأخرى لا سيما في ظل دستور جمهورية الدواعش ودولة الخلافة''.واعتبرت أن الفصل الخامس من الدستور الجديد المتعلق بمقاصد الإسلام يشكل "تهديدا جديا لمكاسب المرأة بطريقة واضحة".وقالت إن "مجلة الأحوال الشخصية تشوبها نقائص قابلة للتعديل خاصة في علاقة بالحضانة والسكن وحقوق المرأة"، معتبرة أن حزبها "مفتوح على كل الحوارات العميقة المجتمعية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كل القطاعات والمجالات".وصدرت مجلة الأحوال الشخصية وهي سلسلة من القوانين التونسية في 13 أغسطس/آب 1956 وتهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في عدة مجالات.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/أمريكا-الدستور-التونسي-الجديد-قد-يضر-بحقوق-الإنسان-1065615218.html
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أخبار تونس اليوم

عبير موسي: سنواصل التصدي للعنف ضد المرأة في ظل "دستور جمهورية الدواعش"

15:18 GMT 13.08.2022
© Sputnik . Mariam Gaderaرئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي
رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© Sputnik . Mariam Gadera
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قالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس إن حزبها سيتصدى لـ"منهج التطبيع مع العنف المسلط على المرأة"، في ظل ما سمته "دستور جمهورية الدواعش".
جاء ذلك في تصريح أدلت به لإذاعة "موزاييك إف إم" بمناسبة احتفال الحزب الدستوري الحر بالذكرى 66 لصدور مجلة الأحوال الشخصية.
وقالت موسي: "تعرضت إلى عنف سياسي و معنوي وجسدي أمام مرأى ومسمع الجميع".
وأضافت أن حزبها "سيتصدى لمنهج التطبيع مع العنف المسلط على المرأة".
وسبق أن تعرضت عبير موسي للضرب تحت قبة البرلمان في 30 يونيو/حزيران 2021 من أحد النواب المستقلين بينما كانت تلقي كلمتها خلال جلسة عامة.
الرئيس التونسي، قيس سعيد، يدلي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، 25 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
أمريكا: الدستور التونسي الجديد قد يضر بحقوق الإنسان
26 يوليو, 19:51 GMT
وشددت عبير موسي على تمسك الحزب الدستوري الحر "بمكتسبات المرأة المضمنة في مجلة الأحوال الشخصية وفي بقية التشريعات الأخرى لا سيما في ظل دستور جمهورية الدواعش ودولة الخلافة''.
واعتبرت أن الفصل الخامس من الدستور الجديد المتعلق بمقاصد الإسلام يشكل "تهديدا جديا لمكاسب المرأة بطريقة واضحة".
وقالت إن "مجلة الأحوال الشخصية تشوبها نقائص قابلة للتعديل خاصة في علاقة بالحضانة والسكن وحقوق المرأة"، معتبرة أن حزبها "مفتوح على كل الحوارات العميقة المجتمعية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كل القطاعات والمجالات".
وصدرت مجلة الأحوال الشخصية وهي سلسلة من القوانين التونسية في 13 أغسطس/آب 1956 وتهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في عدة مجالات.
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