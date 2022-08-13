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غوتيريش يعين "سوداني" منسقا لمبادرة حبوب البحر الأسود
غوتيريش يعين "سوداني" منسقا لمبادرة حبوب البحر الأسود
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين أمير محمود عبد الله، من السودان، منسقا للأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T22:11+0000
2022-08-13T22:11+0000
انطونيو غوتيريش
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وذكر بيان نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أن عبد الله يأتي خلفا لفريدريك كيني من الولايات المتحدة الذي كان معارا من قبل المنظمة البحرية الدولية كمنسق مؤقت للأمم المتحدة في مركز التنسيق المشترك.ووجه الأمين العام، الشكر لكيني لتفانيه وخبرته والتزامه وقيادته الممتازة في تنفيذ المبادرة التي تم إطلاقها في 22 يوليو/تموز الماضي لتمكين استئناف الصادرات من أوكرانيا من الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا عبر ممر إنساني بحري آمن.ويتمتع عبد الله بخبرة تزيد على 30 عاما في مجالات الاستجابة الإنسانية والإدارة مع برنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى الخبرة المتخصصة في عمليات الطواريء وسلسلة التوريد والأمن.
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انطونيو غوتيريش

غوتيريش يعين "سوداني" منسقا لمبادرة حبوب البحر الأسود

22:11 GMT 13.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين أمير محمود عبد الله، من السودان، منسقا للأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود.
وذكر بيان نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أن عبد الله يأتي خلفا لفريدريك كيني من الولايات المتحدة الذي كان معارا من قبل المنظمة البحرية الدولية كمنسق مؤقت للأمم المتحدة في مركز التنسيق المشترك.
ووجه الأمين العام، الشكر لكيني لتفانيه وخبرته والتزامه وقيادته الممتازة في تنفيذ المبادرة التي تم إطلاقها في 22 يوليو/تموز الماضي لتمكين استئناف الصادرات من أوكرانيا من الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا عبر ممر إنساني بحري آمن.
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08:10 GMT
ويتمتع عبد الله بخبرة تزيد على 30 عاما في مجالات الاستجابة الإنسانية والإدارة مع برنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى الخبرة المتخصصة في عمليات الطواريء وسلسلة التوريد والأمن.
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