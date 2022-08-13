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https://arabic.sputniknews.com/20220813/قوات-تركية-تقبض-على-سوريين-حرقوا-العلم-التركي-بـعملية-أمنية-في-أعزاز-شمالي-حلب-فيديو-1066370232.html
قوات تركية تقبض على سوريين حرقوا العلم التركي بـ"عملية أمنية" في أعزاز شمالي حلب... فيديو
قوات تركية تقبض على سوريين حرقوا العلم التركي بـ"عملية أمنية" في أعزاز شمالي حلب... فيديو
أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم السبت، القبض على شخصين "متهمين" بحرق العلم التركي بهدف التحريض ضد تركيا في مدينة أعزاز السورية التي تسيطر عليها... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T17:01+0000
2022-08-13T17:01+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وكتب صويلو، عبر حسابه على تويتر، إنه "تم القبض على (أ. ي. ه) الضالع في إحراق العلم التركي مؤخرا في أعزاز، و (م. ه) الذي ساعده، بهدف التحريض والاستفزاز".وأضاف صويلو أن القبض على الشخصين جاء إثر عملية مشتركة للمخابرات الأمنية ومديرية أمن ولاية كليس والشرطة العسكرية في أعزاز الواقعة ضمن منطقة عملية "درع الفرات"، التي ينفذها الجيش التركي شمالي محافظة حلب السورية.وأشار وزير الداخلية التركي إلى استمرار العمل لتحديد مشتبه بهم آخرين والقبض عليهم.وبدأت تركيا التدخل عسكريا في سوريا في عام 2016، لمساندة قوات المعارضة السورية، ومواجهة القوات الكردية المتمركزة شمالي البلاد.وتؤكد الحكومة السورية أن التدخل العسكري التركي غير شرعي، وتصفه بـ "الاحتلال"، بينما تقول إسطنبول إن عملياتها العسكرية في سوريا ضرورية لحماية أمنها القومي.ونشرت وسائل إعلام تركية ناطقة بالعربية، منها تلفزيون "سوريا" التركي، صورة لرجل قيل إنه منفذ عملية حرق العلم التركي، حيث ظهر وقد لفّ رأسه بقطعة قماشية سميكة، تبدو وكأنها تغطي الأذنين والعينين.
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العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم

قوات تركية تقبض على سوريين حرقوا العلم التركي بـ"عملية أمنية" في أعزاز شمالي حلب... فيديو

17:01 GMT 13.08.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakisالجيش التركي على الحدود السورية التركية
الجيش التركي على الحدود السورية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم السبت، القبض على شخصين "متهمين" بحرق العلم التركي بهدف التحريض ضد تركيا في مدينة أعزاز السورية التي تسيطر عليها القوات التركية.
القاهرة - سبوتنيك. وكتب صويلو، عبر حسابه على تويتر، إنه "تم القبض على (أ. ي. ه) الضالع في إحراق العلم التركي مؤخرا في أعزاز، و (م. ه) الذي ساعده، بهدف التحريض والاستفزاز".
وأضاف صويلو أن القبض على الشخصين جاء إثر عملية مشتركة للمخابرات الأمنية ومديرية أمن ولاية كليس والشرطة العسكرية في أعزاز الواقعة ضمن منطقة عملية "درع الفرات"، التي ينفذها الجيش التركي شمالي محافظة حلب السورية.
وأشار وزير الداخلية التركي إلى استمرار العمل لتحديد مشتبه بهم آخرين والقبض عليهم.
وبدأت تركيا التدخل عسكريا في سوريا في عام 2016، لمساندة قوات المعارضة السورية، ومواجهة القوات الكردية المتمركزة شمالي البلاد.
وتؤكد الحكومة السورية أن التدخل العسكري التركي غير شرعي، وتصفه بـ "الاحتلال"، بينما تقول إسطنبول إن عملياتها العسكرية في سوريا ضرورية لحماية أمنها القومي.
ونشرت وسائل إعلام تركية ناطقة بالعربية، منها تلفزيون "سوريا" التركي، صورة لرجل قيل إنه منفذ عملية حرق العلم التركي، حيث ظهر وقد لفّ رأسه بقطعة قماشية سميكة، تبدو وكأنها تغطي الأذنين والعينين.
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