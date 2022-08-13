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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220813/كيسنجر-أمريكا-على-شفا-حرب-مع-روسيا-والصين-بشأن-قضايا-أسهمت-في-خلقها-1066367973.html
كيسنجر: أمريكا على شفا حرب مع روسيا والصين بشأن قضايا أسهمت في خلقها
كيسنجر: أمريكا على شفا حرب مع روسيا والصين بشأن قضايا أسهمت في خلقها
قال وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر، إن الولايات المتحدة أصبحت على شفا حرب مع روسيا والصين، بسبب قضايا أسهمت واشنطن نفسها في خلقها بشكل جزئي. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T15:41+0000
2022-08-13T15:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيسنجر، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، "نحن على حافة الحرب مع روسيا والصين بشأن قضايا أسهمنا في خلقها جزئيًا، دون أي فكرة عن كيفية انتهاء تلك القضايا أو ما الذي من المفترض أن تؤول إليه".وفيما يتعلق بأوكرانيا، أوضح وزير الخارجية الأميركي الأسبق، أنه كان يعتقد في السابق أن أفضل وضع لأوكرانيا أن تكون مثل فنلندا قبل أن تكسر حيادها وتعرب عن رغبتها في الانضمام لحلف شمال الأطلسي "ناتو".واستدرك قائلا: "الآن بسبب العملية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، يُعتقد أنه بطريقة أو بأخرى وبشكل رسمي أو غير رسمي، يجب معاملة أوكرانيا كعضو في حلف الناتو فيما بعد".وقال كيسنجر في معرض تعليقه على إمكانية تسوية الوضع في أوكرانيا، إن وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعمًا عسكريًا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220813/وكالة-شريان-الاقتصاد-الأوروبي-الأكبر-يعاني-من-نقطة-اختناق--1066362665.html
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العالم, أخبار أوكرانيا

كيسنجر: أمريكا على شفا حرب مع روسيا والصين بشأن قضايا أسهمت في خلقها

15:41 GMT 13.08.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowskiمستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، هنري كيسنجر
مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، هنري كيسنجر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski
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قال وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر، إن الولايات المتحدة أصبحت على شفا حرب مع روسيا والصين، بسبب قضايا أسهمت واشنطن نفسها في خلقها بشكل جزئي.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيسنجر، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، "نحن على حافة الحرب مع روسيا والصين بشأن قضايا أسهمنا في خلقها جزئيًا، دون أي فكرة عن كيفية انتهاء تلك القضايا أو ما الذي من المفترض أن تؤول إليه".

"هل تستطيع الولايات المتحدة إدارة خصمين عبر تقسيمهما (التفرقة بينهما) كما كان الحال خلال سنوات (الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد) نيكسون؟.. لا يمكنك الآن أن تقول إننا سنفرق بينهما ونقلبهما ضد بعضهما بعضا. كل ما يمكنك فعله هو عدم تسريع التوتر وطرح خيارات".

مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، هنري كيسنجر - سبوتنيك عربي
هنري كيسنجر
وزير الخارجية الأميركي الأسبق
وفيما يتعلق بأوكرانيا، أوضح وزير الخارجية الأميركي الأسبق، أنه كان يعتقد في السابق أن أفضل وضع لأوكرانيا أن تكون مثل فنلندا قبل أن تكسر حيادها وتعرب عن رغبتها في الانضمام لحلف شمال الأطلسي "ناتو".
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
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12:31 GMT
واستدرك قائلا: "الآن بسبب العملية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، يُعتقد أنه بطريقة أو بأخرى وبشكل رسمي أو غير رسمي، يجب معاملة أوكرانيا كعضو في حلف الناتو فيما بعد".
وقال كيسنجر في معرض تعليقه على إمكانية تسوية الوضع في أوكرانيا، إن

"روسيا ستحتفظ في النهاية بشبه جزيرة القرم وأجزاء من إقليم دونباس".

مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، هنري كيسنجر - سبوتنيك عربي
هنري كيسنجر
وزير الخارجية الأميركي الأسبق
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن العملية تهدف إلى حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعمًا عسكريًا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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