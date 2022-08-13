https://arabic.sputniknews.com/20220813/كيسنجر-أمريكا-على-شفا-حرب-مع-روسيا-والصين-بشأن-قضايا-أسهمت-في-خلقها-1066367973.html

كيسنجر: أمريكا على شفا حرب مع روسيا والصين بشأن قضايا أسهمت في خلقها

كيسنجر: أمريكا على شفا حرب مع روسيا والصين بشأن قضايا أسهمت في خلقها

قال وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر، إن الولايات المتحدة أصبحت على شفا حرب مع روسيا والصين، بسبب قضايا أسهمت واشنطن نفسها في خلقها بشكل جزئي. 13.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-13T15:41+0000

2022-08-13T15:41+0000

2022-08-13T15:41+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

أخبار أوكرانيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيسنجر، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، "نحن على حافة الحرب مع روسيا والصين بشأن قضايا أسهمنا في خلقها جزئيًا، دون أي فكرة عن كيفية انتهاء تلك القضايا أو ما الذي من المفترض أن تؤول إليه".وفيما يتعلق بأوكرانيا، أوضح وزير الخارجية الأميركي الأسبق، أنه كان يعتقد في السابق أن أفضل وضع لأوكرانيا أن تكون مثل فنلندا قبل أن تكسر حيادها وتعرب عن رغبتها في الانضمام لحلف شمال الأطلسي "ناتو".واستدرك قائلا: "الآن بسبب العملية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، يُعتقد أنه بطريقة أو بأخرى وبشكل رسمي أو غير رسمي، يجب معاملة أوكرانيا كعضو في حلف الناتو فيما بعد".وقال كيسنجر في معرض تعليقه على إمكانية تسوية الوضع في أوكرانيا، إن وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعمًا عسكريًا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

https://arabic.sputniknews.com/20220813/وكالة-شريان-الاقتصاد-الأوروبي-الأكبر-يعاني-من-نقطة-اختناق--1066362665.html

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العالم, أخبار أوكرانيا