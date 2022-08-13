https://arabic.sputniknews.com/20220813/مالي-تدعو-ألمانيا-إلى-الامتثال-بالآليات-الجديدة-لبعثة-الأمم-المتحدة-مينوسما-1066353992.html

مالي تدعو ألمانيا إلى الامتثال بالآليات الجديدة لبعثة الأمم المتحدة "مينوسما"

مالي تدعو ألمانيا إلى الامتثال بالآليات الجديدة لبعثة الأمم المتحدة "مينوسما"

دعا وزير خارجية مالي، عبدالله ديوب، اليوم السبت، ألمانيا، إلى الامتثال بالآليات الجديدة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي... 13.08.2022, سبوتنيك عربي

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باماكو - سبوتنيك. ودعا ديوب، ألمانيا، إلى الامتثال للبعثة الأممية بدلا عن نشر تقارير كاذبة، وهو ما جاء على خلفية إعلان ألمانيا تعليق عمليات قواتها العسكرية في مالي حتى أشعار آخر، واتهام مالي برفض التصريح للجيش الألماني بالتحليق فوق أراضيها.ونشر عبدالله ديوب تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أنه "بعد نشر تقارير كاذبة عن رفض مالي منح إذن بالتحليق، ندعو ألمانيا بدلا من ذلك إلى الامتثال للآلية الجديدة للموافقة على تناوب الكتائب المتفق عليها مع المينوسما حفاظا على الأمن القومي".وكانت وزارة الخارجية المالية قد أعلنت أن اجتماع وزير خارجيتها عبدالله ديوب بالسفير الألماني لدى نجامينا يأتي "لمناقشة تناوب الكتائب الألمانية ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي".ويذكر أن وزارة الدفاع الألمانية قد أعلنت، أمس الجمعة، تعليق مهمتها العسكرية في مالي، بما فيها العمليات الاستطلاعية حتى إشعار آخر، بسبب الرفض المتكرر من جانب حكومة مالي التصريح للجيش الألماني بالتحليق فوق أراضيها.كانت الحكومة الألمانية قد وسعت مهمة جيشها لدعم جهود محاربة الإرهاب في مالي شهر مايو/أيار الماضي، حيث رفعت حجم القوات الألمانية في مالي إلى 450 عنصرا، بزيادة 100 عنصر، وهذه القوات هي جزء من مهمة أوروبية تدريبية في مالي، ترافق القوات الحكومية وتدربها في معسكرات خاصة.كما تشارك ألمانيا ضمن قوات تابعة للأمم المتحدة، حيث تساهم بـ100 جندي في بعثة الـ "مينوسما" الأممية.

https://arabic.sputniknews.com/20220812/الجيش-الألماني-يعلق-عملياته-العسكرية-في-مالي-حتى-إشعار-آخر-1066333995.html

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