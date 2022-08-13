https://arabic.sputniknews.com/20220813/ما-السيناريوهات-المتبقية-أمام-مصر-والسودان-في-مواجهة-أزمة-سد-النهضة-الإثيوبي؟-1066367155.html

ما السيناريوهات المتبقية أمام مصر والسودان في مواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبي؟

ما السيناريوهات المتبقية أمام مصر والسودان في مواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبي؟

بعد إعلان إثيوبيا عن اكتمال الملء الثالث لسد النهضة تراجعت العديد من السيناريوهات التي كانت تطرح داخل الأوساط السياسية في كل من مصر والسودان، حيث تحوّل السد... 13.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-13T15:28+0000

2022-08-13T15:28+0000

2022-08-13T15:28+0000

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فما هي السيناريوهات المتبقية أمام القاهرة والخرطوم بعد الملء الأخير؟بداية يقول، مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، مؤسس الحركة الجماهيرية الحقوقية، الدكتور أحمد المفتي، إنه بعد إعلان إثيوبيا عن اكتمال الملء الثالث لسد النهضة، ينبغي على السودان بصورة عامة اتخاذ مواقف تختلف عن المواقف التي اتخذتها منذ العام 2011، لأن الملء الثالث أكد فشل تلك المواقف.مواقف حاسمةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، ومن تلك المواقف المطلوب اتخاذها، استدعاء السفير الإثيوبي في الخرطوم فورا لإبلاغه باحتجاج السودان الشديد على الملء الثالث الأحادي، ومطالبة إثيوبيا بإيقاف أي أنشطة في السد إلى حين الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاثة، علاوة على رفض السودان القاطع لتحويل التزام إثيوبيا بحماية السد إلى السودان ومصر، لأن هذا التحويل يتعارض مع القانون الدولي ومع إعلان مبادئ سد النهضة.وتابع المفتي:وأكد مدير مركز الخرطوم على ضرورة مطالبة السودان بالأرض المقام عليها السد بصورة جادة، لعدم وفاء إثيوبيا بالشرط الذي منَحت به الأرض لإثيوبيا بموجب اتفاقية 1902، والتي تنص أنه في حالة عدم إيقاف إثيوبيا لأنشطتها في السد، حتى يشعر مجلس الأمن الدولي بوجود تهديد للأمن والسلم الدوليين، هنا يتدخل بموجب الفصل السابع، ليوقف كل الأنشطة في السد إلى حين وصول الأطراف الثلاثة لاتفاق.وأضاف أنه يمكن النظر في غلق الحدود، وطرد العمالة الإثيوبية، على ضوء ما سوف تسفر عنه الخطوات السابقة، وأن يتم التنسيق مع مصر في مواجهة الملء الثالث.إنشاءات السدمن جانبه يقول الخبير المصري في شؤون المياه، الدكتور نور أحمد عبد المنعم نور، إن الاتفاقيات والمعاهدات المائية يمكن أن تستغرق عشرات السنين في عمليات البناء إن لم يكن هناك حوض مشترك مع دول أخرى، أما إذا كان هناك حوض مشترك في تلك المياه، فإن الأمر قد يستغرق 10-15 سنة أخرى، وبتطبيق الأمر على سد النهضة الإثيوبي، نجد أن حجر الأساس قد تم وضعه لهذا السد في أبريل/نيسان 2011 ، وبعد 10 سنوات وفي أبريل الماضي، قامت إثيوبيا بتشغيل أول "توربين" لتوليد الكهرباء، وإلى الآن لم يتم الانتهاء من السد بالكامل، حيث وصل البناء أو التشييد إلى ما يقارب 85 في المئة، وخلال الأيام الماضية تم الإعلان عن تشغيل التوربين الثاني من عدد التوربينات المقررة بحوالي 15 توربين.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، في كل الأحوال سد النهضة لم تكتمل الإنشاءات فيه حتى الآن، قد يكون هذا راجع إلى أسباب سياسية أو أمنية واقتصادية أو تمويلية وفنية، هذا هو الواقع في إثيوبيا والذي تدعمه الدول الخفية والمعلنة "المؤيدة والتي لها مصالح"، وتستند إليها أديس أبابا في كل إجراءاتها، ولو لاحظنا خلال الأيام الماضية أن التقرير الأممي لحقوق الإنسان وجّه إدانة لمصر وفي نفس الوقت لم نجد هذا التوجه فيما يتعلق بعمليات الإبادة الجماعية التي حدثت بحق أبناء التيغراي، هذا يكشف كيف يتم التعامل مع سد النهضة دوليا من أجل الضغط على مصرالفيضان والجفافوأشار نور إلى أن "الاستراتيجية التي اتبعتها مصر في السنوات الماضية فيما يتعلق بملف سد النهضة، هي الاستراتيجية الدبلوماسية السياسية الهادئة والعاقل وبكل احترام والتزام في وقت فقدت فيه الكثير من الدول مبادئ الاحترام والالتزام، لذا نجد أن هناك أدوات ضغط على مصر تمنعها من تصعيد الموقف أكثر مما هو عليه الآن، سواء ما يتعلق بكوفيد 19 أو الأزمة الأوكرانية أو الدولار، علاوة على الديون".وأكد خبير المياة على أنه ليس أمام مصر سوى الدبلوماسية والتفاوض، لذا يجب أن تستمر القاهرة في إصرارها على إجراء مفاوضات، مع تكثيف القنوات الدبلوماسية والحملات الإعلامية عبر القنوات المختلفة والآليات الإقليمية والدولية، مشيرا أن عدم تأثر مصر في الوقت الراهن بعمليات ملء سد النهضة يعود إلى أن تلك المواسم هي مواسم الفيضانات وستكون هناك مواسم جفاف قادمة وفق عمليات التتبع والرصد على مدى عقود طويلة، حيث تمتد سنوات الفيضان إلى 7 سنوات تليها 7 سنوات جفاف وهكذا.أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اكتمال المرحلة الثالثة من ملء خزان سد النهضة، بالرغم من احتجاجات بلدي المصبّ السودان ومصر.وبات مستوى المياه في الخزّان يصل إلى 600 متر، أي أكثر بـ25 مترا مما كان عليه في ختام المرحلة الثانية من التعبئة في الفترة عينها من العام الماضي، بحسب آبي.وفي ردّ مبطّن على انتقادات مصر والسودان، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن "النيل هبة أغدقها الله علينا كي ينتفع منها الإثيوبيون"، منتقدا "الذين لا يتحمّلون المسؤوليات المنوطة بهم".وفي نهاية يوليو/تموز، احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سدّ النهضة "أحاديا" خلال موسم الأمطار منذ يوليو 2020 دون اتفاق مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع.وكان قائد عسكري إثيوبي بارز، قال قبل أيام إن جيش بلاده يبذل قصارى جهده ليل نهار لضمان السلام في منطقة عمليات سد النهضة.وقال نائب قائد الفرقة الآلية في قوات الدفاع الإثيوبية، إن الجيش الإثيوبي ضمن سلام المنطقة بشجاعة من خلال القيام بمهام واسعة، وتعزيز انتشاره من خلال ترك بصماته الخضراء على عملية بناء سد النهضة، بالإضافة إلى خوض معارك جريئة ومكافحة التمرد.وذكر نائب القائد أن الجيش يقوم أيضا بالتنسيق مع القوات الأمنية المنتشرة في المنطقة وينفذ مهمته بنجاح، لضمان السلام في المنطقة، وفقا لمحطة "فانا" الإذاعية الإثيوبية.وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو الماضي.

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