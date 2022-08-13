https://arabic.sputniknews.com/20220813/مقتل-شخص-وإصابة-17-آخرين-إثر-انهيار-مسرح-بسبب-الرياح-العاتية-في-منطقة-فالنسيا-الإسبانية-1066356691.html
مقتل شخص وإصابة 17 آخرين إثر انهيار مسرح بسبب الرياح العاتية في منطقة فالنسيا الإسبانية
مقتل شخص وإصابة 17 آخرين إثر انهيار مسرح بسبب الرياح العاتية في منطقة فالنسيا الإسبانية
لقي شخص مصرعه وأُصيب 17 آخرون، اليوم السبت، إثر انهيار جزء من مسرح في حفل فني بسبب الرياح العاتية في مدينة فالنسيا شرقي إسبانيا. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T08:30+0000
2022-08-13T08:30+0000
2022-08-13T08:40+0000
العالم
الرياح
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القاهرة - سبوتنيك. ذكرت خدمة الطوارئ الإسبانية، في بيان عبر "تويتر": "في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، تسببت الرياح العاتية في انهيار جزء من مسرح في مهرجان ميدوسا للموسيقى الراقصة ببلدة كوييرا في فالنسيا".وأشارت إلى أن "شخصا لقي مصرعه وأصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة فيما أصيب 14 آخرون بكدمات طفيفة".وقال منظمو المهرجان، في بيان عبر فيسبوك "بسبب الطقس السيئ الذي حدث في الساعات الأولى من يوم 13 آب/ أغسطس ، وبهدف ضمان سلامة الحاضرين وكذلك العمال والفنانين المجتمعين لمهرجان ميدوسا، قام منظمو المهرجان بتعليق فعاليات المهرجان".انطلق مهرجان "ميدوسا" الموسيقي يوم الأربعاء الماضي على أحد شواطئ بلدة كوييرا بمنطقة فالنسيا الإسبانية، التي تعد واحدة من المدن السياحية المطلة على البحر المتوسط، ذات الصيت الواسع في إسبانيا والعالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/الرياح-العالية-تؤدي-لسقوط-برج-للاتصالات-في-مدينة-الزاوية-الليبية-1061463855.html
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العالم, الرياح
مقتل شخص وإصابة 17 آخرين إثر انهيار مسرح بسبب الرياح العاتية في منطقة فالنسيا الإسبانية
08:30 GMT 13.08.2022 (تم التحديث: 08:40 GMT 13.08.2022) تابعنا عبر
لقي شخص مصرعه وأُصيب 17 آخرون، اليوم السبت، إثر انهيار جزء من مسرح في حفل فني بسبب الرياح العاتية في مدينة فالنسيا شرقي إسبانيا.
القاهرة - سبوتنيك. ذكرت خدمة الطوارئ الإسبانية، في بيان عبر "تويتر": "في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، تسببت الرياح العاتية
في انهيار جزء من مسرح في مهرجان ميدوسا للموسيقى الراقصة ببلدة كوييرا في فالنسيا".
وأشارت إلى أن "شخصا لقي مصرعه وأصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة فيما أصيب 14 آخرون بكدمات طفيفة".
وقال منظمو المهرجان، في بيان عبر فيسبوك "بسبب الطقس السيئ
الذي حدث في الساعات الأولى من يوم 13 آب/ أغسطس ، وبهدف ضمان سلامة الحاضرين وكذلك العمال والفنانين المجتمعين لمهرجان ميدوسا، قام منظمو المهرجان بتعليق فعاليات المهرجان".
انطلق مهرجان "ميدوسا" الموسيقي يوم الأربعاء الماضي على أحد شواطئ بلدة كوييرا بمنطقة فالنسيا الإسبانية، التي تعد واحدة من المدن السياحية المطلة على البحر المتوسط، ذات الصيت الواسع في إسبانيا والعالم.