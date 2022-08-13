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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220813/مقتل-3-مدنيين-وإصابة-11-آخرين-بقصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1066354733.html
مقتل 3 مدنيين وإصابة 11 آخرين بقصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
مقتل 3 مدنيين وإصابة 11 آخرين بقصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
أعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، أن ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة قصف الجيش الأوكراني... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T05:56+0000
2022-08-13T05:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات المسلحة الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وذكر المقر في بيان له على قناة "تيلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 8:00 صباحا في 11 أغسطس إلى الساعة 8:00 صباحا في 12 أغسطس، قتل ثلاثة من المدنيين وأصيب 11 آخرون نتيجة قصف التشكيلات المسلحة الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".وقد أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 فبراير الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".ولهذا، وجب "نزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا"، ولتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220813/القوات-الأوكرانية-تطلق-6-قذائف-هاون-من-عيار-120-ملم-على-منطقة-زايتسيفو-في-دونيتسك-1066354582.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات المسلحة الأوكرانية

مقتل 3 مدنيين وإصابة 11 آخرين بقصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

05:56 GMT 13.08.2022 (تم التحديث: 05:57 GMT 13.08.2022)
© Photo / Dnronlineعواقب قصف القوات الأوكرانية بصاروخ توتشكا-أو في كراماتورسك، منطقة دونيتسك، 8 أبريل 2022
عواقب قصف القوات الأوكرانية بصاروخ توتشكا-أو في كراماتورسك، منطقة دونيتسك، 8 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© Photo / Dnronline
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أعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، أن ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة قصف الجيش الأوكراني لأراضي الجمهورية.
دونيتسك - سبوتنيك. وذكر المقر في بيان له على قناة "تيلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 8:00 صباحا في 11 أغسطس إلى الساعة 8:00 صباحا في 12 أغسطس، قتل ثلاثة من المدنيين وأصيب 11 آخرون نتيجة قصف التشكيلات المسلحة الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
وقد أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 فبراير الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
ولهذا، وجب "نزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا"، ولتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
انفجار مستودع نفط في ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء قصفه من القوات المسلحة الأوكرانية، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تطلق 6 قذائف هاون من عيار 120 ملم على منطقة زايتسيفو في دونيتسك
05:45 GMT
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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