https://arabic.sputniknews.com/20220813/موسكو-طرد-سلطات-الجبل-الأسود-دبلوماسيا-روسيا-أمر-خال-من-المنطق--1066365273.html
موسكو: طرد سلطات الجبل الأسود دبلوماسيا روسيا أمر خال من المنطق
موسكو: طرد سلطات الجبل الأسود دبلوماسيا روسيا أمر خال من المنطق
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن قيام سلطات الجبل الأسود بطرد دبلوماسي روسي، أمر غير معقول وخال من المنطق، مشددة على أن هذا الإجراء هو حلقة من... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T13:31+0000
2022-08-13T13:31+0000
2022-08-13T14:15+0000
روسيا
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "في الثاني عشر من أغسطس/آب، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في الجبل الأسود أن موظفا دبلوماسيا في السفارة الروسية لدى بودغوريتشا، شخصا غير مرغوب فيه".وتابعت زخاروفا في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "كشفت محاولة تبرير هذه الخطوة في التعليقات العامة المرافقة، عن عدم وجود أسباب ومنطق لهذه الخطوة".وشددت زاخاروفا على "أننا نحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير للرد وفقا للأساليب العامة المعتمدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220813/مقتل-11-شخصا-إثر-إطلاق-نار-في-الجبل-الأسود-1066355304.html
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روسيا
موسكو: طرد سلطات الجبل الأسود دبلوماسيا روسيا أمر خال من المنطق
13:31 GMT 13.08.2022 (تم التحديث: 14:15 GMT 13.08.2022) تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن قيام سلطات الجبل الأسود بطرد دبلوماسي روسي، أمر غير معقول وخال من المنطق، مشددة على أن هذا الإجراء هو حلقة من حلقات الحملة الهجينة التي أطلقها الغرب وأتباعه ضد روسيا.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "في الثاني عشر من أغسطس/آب، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في الجبل الأسود أن موظفا دبلوماسيا في السفارة الروسية لدى بودغوريتشا، شخصا غير مرغوب فيه".
وتابعت زخاروفا في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "كشفت محاولة تبرير هذه الخطوة في التعليقات العامة المرافقة، عن عدم وجود أسباب ومنطق لهذه الخطوة".
"نحن نعتبر هجوم سلطات الجبل الأسود حلقة أخرى من الحملة الهجينة التي أطلقها الغرب وأتباعه ضد روسيا. إننا نعتبر هذا على أنه عدم رغبة وعجزا لمسؤولي بودغوريتشا (عاصمة الجبل الأسود) في الابتعاد عن سياسة اتباع مثل هذا الخط المدمر تلقائيا، على حساب الأمن والتعاون الدوليين، فضلا عن مصالحها الوطنية".
ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
وشددت زاخاروفا على "أننا نحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير للرد وفقا للأساليب العامة المعتمدة".