https://arabic.sputniknews.com/20220813/نائبة-بالكونغرس-الأمريكي-تبدأ-إجراءات-إقصاء-المدعي-العام-بعد-تفتيش-منزل-ترامب-1066353727.html
نائبة بالكونغرس الأمريكي تبدأ إجراءات إقصاء المدعي العام بعد تفتيش منزل ترامب
نائبة بالكونغرس الأمريكي تبدأ إجراءات إقصاء المدعي العام بعد تفتيش منزل ترامب
أعلنت مارجوري تيلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، سعيها لإطلاق إجراءات تستهدف إقصاء المدعي العام، ميريك غارلاند، على خلفية تفتيش منزل الرئيس... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T02:53+0000
2022-08-13T02:53+0000
2022-08-13T02:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
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واشنطن - سبوتنيك. وأكدت غرين أنها ستتقدم بمبادرة لعزل ميريك جارلاند، بدعوى أنه "لا يمكن التسامح مع مثل هذه الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتم الإساءة إلى المؤسسات الأمريكية العظيمة لغرض التغلب على المنافسين السياسيين. وهذا ليس غرض وجودها، وهذا لا يجب أن يحدث أبدا".وأشارت غرين النائبة عن الحزب الجمهوري إلى أن المدعي العام الأمريكي "تجاوز صلاحياته من أجل الملاحقة السياسية لمنافسي الرئيس الأمريكي جو بايدن"، موضحة أن هدف تفتيش منزل دونالد ترامب هو منعه من العودة إلى البيت الأبيض.يشار إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي قام بتفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأنه بحسب التقارير الإعلامية، عثر المفتشون على وثائق سرية يحظر تخزينها إلا في المكاتب المحددة.ونفى ترامب، صحة تقارير تفيد بحوزته وثائق سرية تتعلق بالأسلحة النووية، والتي قيل إن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" سعوا إليها عندما فتشوا منزله في ولاية فلوريدا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.وكتب ترامب في منشور له عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "قضية الأسلحة النووية هي خدعة، تماما مثل عملية عزلي، وتحقيق مولر وأكثر من ذلك بكثير"، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.وجاء رد الرئيس الأمريكي السابق ردا على مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، والذي استشهد بـ "أشخاص على دراية بالتحقيق" لم يذكر اسمهم للإبلاغ عن قيام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش عقار ترامب في منتجع "مار إيه لاغو"، يوم الاثنين الماضي، للبحث عن وثائق نووية كان من الممكن أن يأخذها من البيت الأبيض قبل مغادرته له.
https://arabic.sputniknews.com/20220812/ترامب-احتفاظي-بوثائق-نووية-سرية-في-منزلي-خدعة-1066348680.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, الكونغرس الأمريكي, أخبار العالم الآن
نائبة بالكونغرس الأمريكي تبدأ إجراءات إقصاء المدعي العام بعد تفتيش منزل ترامب
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أعلنت مارجوري تيلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، سعيها لإطلاق إجراءات تستهدف إقصاء المدعي العام، ميريك غارلاند، على خلفية تفتيش منزل الرئيس السابق، دونالد ترامب.
واشنطن - سبوتنيك
. وأكدت غرين أنها ستتقدم بمبادرة لعزل ميريك جارلاند، بدعوى أنه "لا يمكن التسامح مع مثل هذه الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتم الإساءة إلى المؤسسات الأمريكية العظيمة لغرض التغلب على المنافسين السياسيين. وهذا ليس غرض وجودها، وهذا لا يجب أن يحدث أبدا".
وأشارت غرين النائبة عن الحزب الجمهوري إلى أن المدعي العام الأمريكي
"تجاوز صلاحياته من أجل الملاحقة السياسية لمنافسي الرئيس الأمريكي جو بايدن"، موضحة أن هدف تفتيش منزل دونالد ترامب هو منعه من العودة إلى البيت الأبيض.
يشار إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي قام بتفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأنه بحسب التقارير الإعلامية، عثر المفتشون على وثائق سرية يحظر تخزينها إلا في المكاتب المحددة.
ونفى ترامب، صحة تقارير تفيد بحوزته وثائق سرية تتعلق بالأسلحة النووية، والتي قيل إن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" سعوا إليها عندما فتشوا منزله في ولاية فلوريدا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وكتب ترامب في منشور له عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "قضية الأسلحة النووية هي خدعة، تماما مثل عملية عزلي، وتحقيق مولر وأكثر من ذلك بكثير"، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
وجاء رد الرئيس الأمريكي
السابق ردا على مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، والذي استشهد بـ "أشخاص على دراية بالتحقيق" لم يذكر اسمهم للإبلاغ عن قيام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش عقار ترامب في منتجع "مار إيه لاغو"، يوم الاثنين الماضي، للبحث عن وثائق نووية كان من الممكن أن يأخذها من البيت الأبيض قبل مغادرته له.