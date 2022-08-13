عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220813/نائبة-بالكونغرس-الأمريكي-تبدأ-إجراءات-إقصاء-المدعي-العام-بعد-تفتيش-منزل-ترامب-1066353727.html
نائبة بالكونغرس الأمريكي تبدأ إجراءات إقصاء المدعي العام بعد تفتيش منزل ترامب
نائبة بالكونغرس الأمريكي تبدأ إجراءات إقصاء المدعي العام بعد تفتيش منزل ترامب
أعلنت مارجوري تيلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، سعيها لإطلاق إجراءات تستهدف إقصاء المدعي العام، ميريك غارلاند، على خلفية تفتيش منزل الرئيس... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T02:53+0000
2022-08-13T02:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
الكونغرس الأمريكي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062292452_0:0:1392:784_1920x0_80_0_0_781f722846e45a7b2e91e48dccd9afea.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وأكدت غرين أنها ستتقدم بمبادرة لعزل ميريك جارلاند، بدعوى أنه "لا يمكن التسامح مع مثل هذه الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتم الإساءة إلى المؤسسات الأمريكية العظيمة لغرض التغلب على المنافسين السياسيين. وهذا ليس غرض وجودها، وهذا لا يجب أن يحدث أبدا".وأشارت غرين النائبة عن الحزب الجمهوري إلى أن المدعي العام الأمريكي "تجاوز صلاحياته من أجل الملاحقة السياسية لمنافسي الرئيس الأمريكي جو بايدن"، موضحة أن هدف تفتيش منزل دونالد ترامب هو منعه من العودة إلى البيت الأبيض.يشار إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي قام بتفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأنه بحسب التقارير الإعلامية، عثر المفتشون على وثائق سرية يحظر تخزينها إلا في المكاتب المحددة.ونفى ترامب، صحة تقارير تفيد بحوزته وثائق سرية تتعلق ‏بالأسلحة النووية، والتي قيل إن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" سعوا إليها عندما فتشوا ‏منزله في ولاية فلوريدا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.‏وكتب ترامب في منشور له عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "قضية الأسلحة النووية هي خدعة، تماما مثل عملية عزلي، وتحقيق مولر وأكثر من ذلك بكثير"، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.وجاء رد الرئيس الأمريكي السابق ردا على مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، والذي استشهد بـ "أشخاص على دراية بالتحقيق" لم يذكر اسمهم للإبلاغ عن قيام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش عقار ترامب في منتجع "مار إيه لاغو"، يوم الاثنين الماضي، للبحث عن وثائق نووية كان من الممكن أن يأخذها من البيت الأبيض قبل مغادرته له.
https://arabic.sputniknews.com/20220812/ترامب-احتفاظي-بوثائق-نووية-سرية-في-منزلي-خدعة-1066348680.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062292452_0:0:1236:927_1920x0_80_0_0_f33058a1347cf12fdf7ccee594db3c02.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, الكونغرس الأمريكي, أخبار العالم الآن

نائبة بالكونغرس الأمريكي تبدأ إجراءات إقصاء المدعي العام بعد تفتيش منزل ترامب

02:53 GMT 13.08.2022
© AFP 2022 / BRANDON BELLالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يتحدث خلال جولة الحرية الأمريكية في مركز مؤتمرات أوستن، تكساس، 14 مايو/ أيار 2022
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يتحدث خلال جولة الحرية الأمريكية في مركز مؤتمرات أوستن، تكساس، 14 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© AFP 2022 / BRANDON BELL
تابعنا عبرTelegram
أعلنت مارجوري تيلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، سعيها لإطلاق إجراءات تستهدف إقصاء المدعي العام، ميريك غارلاند، على خلفية تفتيش منزل الرئيس السابق، دونالد ترامب.
واشنطن - سبوتنيك. وأكدت غرين أنها ستتقدم بمبادرة لعزل ميريك جارلاند، بدعوى أنه "لا يمكن التسامح مع مثل هذه الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتم الإساءة إلى المؤسسات الأمريكية العظيمة لغرض التغلب على المنافسين السياسيين. وهذا ليس غرض وجودها، وهذا لا يجب أن يحدث أبدا".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يلقي خطابا في تحالف الإيمان والحرية خلال مؤتمر سياسة الطريق إلى الأغلبية السنوي في منتجع ومركز مؤتمرات جايلورد أوبريلاند، 17 يونيو/ حزيران 2022، تينيسي، أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
ترامب: احتفاظي بوثائق نووية سرية في منزلي "خدعة"‏
أمس, 17:39 GMT
وأشارت غرين النائبة عن الحزب الجمهوري إلى أن المدعي العام الأمريكي "تجاوز صلاحياته من أجل الملاحقة السياسية لمنافسي الرئيس الأمريكي جو بايدن"، موضحة أن هدف تفتيش منزل دونالد ترامب هو منعه من العودة إلى البيت الأبيض.
يشار إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي قام بتفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأنه بحسب التقارير الإعلامية، عثر المفتشون على وثائق سرية يحظر تخزينها إلا في المكاتب المحددة.
ونفى ترامب، صحة تقارير تفيد بحوزته وثائق سرية تتعلق ‏بالأسلحة النووية، والتي قيل إن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" سعوا إليها عندما فتشوا ‏منزله في ولاية فلوريدا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.‏
وكتب ترامب في منشور له عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "قضية الأسلحة النووية هي خدعة، تماما مثل عملية عزلي، وتحقيق مولر وأكثر من ذلك بكثير"، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
وجاء رد الرئيس الأمريكي السابق ردا على مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، والذي استشهد بـ "أشخاص على دراية بالتحقيق" لم يذكر اسمهم للإبلاغ عن قيام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش عقار ترامب في منتجع "مار إيه لاغو"، يوم الاثنين الماضي، للبحث عن وثائق نووية كان من الممكن أن يأخذها من البيت الأبيض قبل مغادرته له.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала