"نيران صديقة" تودي بحياة قائد عسكري في المجلس الانتقالي الجنوبي بشبوة جنوب شرقي اليمن
© AFP 2022 / NABIL HASANقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليمن 2020
© AFP 2022 / NABIL HASAN
قُتل قائد رفيع المستوى في قوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، برصاص قوة أخرى في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. قال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، إن "أفراد حاجز تفتيش تابع لقوات [ألوية العمالقة الجنوبية]، أطلقوا النار على قائد اللواء الخامس في قوات دفاع شبوة، العقيد مفرج محمد الحارثي في منطقة حرشفان غرب مدينة عتق [مركز محافظة شبوة]، ما أدى إلى إصابته بجراح بليغة قبل أن يتوفى لاحقاً بعد نقله إلى المستشفى.
وأضاف أن مرافق القائد الأمني وهو ابن عمه "عادل سالم" قُتل خلال إطلاق النار الذي فسرته "ألوية العمالقة" بالخاطئ.
يأتي الحادث في ظل استمرار التوتر بمحافظة شبوة، على خلفية مواجهات دامية استمرت ثلاثة أيام بين وحدات من الجيش اليمني وقوات الأمن الخاصة من جهة، وقوات "ألوية العمالقة" و"قوات دفاع شبوة" من جهة أخرى، انتهت بسيطرة الأخيرة على مدينة عتق مركز المحافظة، يوم الأربعاء الماضي، وذلك على خلفية رفض قائد قوات الأمن الخاصة قراراً بإقالته.
وأضاف أن مرافق القائد الأمني وهو ابن عمه "عادل سالم" قُتل خلال إطلاق النار الذي فسرته "ألوية العمالقة" بالخاطئ.
يأتي الحادث في ظل استمرار التوتر بمحافظة شبوة، على خلفية مواجهات دامية استمرت ثلاثة أيام بين وحدات من الجيش اليمني وقوات الأمن الخاصة من جهة، وقوات "ألوية العمالقة" و"قوات دفاع شبوة" من جهة أخرى، انتهت بسيطرة الأخيرة على مدينة عتق مركز المحافظة، يوم الأربعاء الماضي، وذلك على خلفية رفض قائد قوات الأمن الخاصة قراراً بإقالته.