https://arabic.sputniknews.com/20220813/هل-تستقر-شبوة-بعد-إعلان-السلطات-المحلية-سيطرتها-على-الأوضاع؟-1066369792.html

هل تستقر شبوة بعد إعلان السلطات المحلية سيطرتها على الأوضاع؟

هل تستقر شبوة بعد إعلان السلطات المحلية سيطرتها على الأوضاع؟

في الوقت الذي توقفت فيه أصوات طلقات الرصاص بين "أنصار الله" والحكومة الشرعية وفق الهدنة الموقعة بين الطرفين، ظهرت الخلافات الداخلية بين مكونات الشرعية في... 13.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-13T16:37+0000

2022-08-13T16:37+0000

2022-08-13T16:37+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

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فهل تستقر الأوضاع في شبوة مع إعلان السلطات المحلية سيطرتها على المحافظة أم أن النار لا تزال مشتعلة تحت الرماد؟بداية، يقول رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية وعضو مشاورات الرياض، عبد الكريم سالم السعدي: "في مجتمع تختلط فيه الصراعات القبلية والمناطقية والسياسية، لا يمكننا الحديث عن حسم الأمور في أي بقعة صراع، ومحافظة شبوة جزء من النسيج الجنوبي الذي تتقاذفه الصراعات منذ العام 1967".اتساع الخلافاتوأضاف السعدي في حديثه لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن مجلس الأخوة في مشاورات الرياض قد أسهم بشكل كبير هذه المرة في توسيع التصدعات في الجسد المجتمعي الجنوبي في محافظة شبوة، عندما انطلق في معالجته للأزمة هناك، من منطلق الخضوع لرغبات الأطراف المتصارعة في إطاره، وقد شهدنا ما يؤكد أن قرارات هذا المجلس كانت عبارة عن خدمة مقدمة لطرف على حساب أطراف أخرى، وأنها لم تكن قرارات تحمل نفس الدولة وخير شاهد على ذلك عملية الدوس على راية اليمن من قبل القوات الذي يتحدث هذا المجلس القيادي عن خضوعها لأوامره".وأشار السعدي إلى أنهوتابع السعدي: "أعتقد أن على الجميع الاتجاه نحو حوار مجتمعي سياسي جنوبي، يفضي إلى إنهاء الصراع في محافظات الجنوب، لأن الرهان على تمكين طرف لمجرد أنه استجاب لإملاءات الإقليم هو رهان خاسر وسيُبقي المنطقة برمتها على صفيح ساخن يهدد الاستقرار والأمن فيها".هزيمة الإصلاحمن جانبه، يقول الباحث السياسي اليمني، عامر ثابت، إن "الأوضاع الآن هادئة في شبوة بعد دحر قوات حزب التجمع اليمني للإصلاح والتي تمردت على القرارات الحكومية وعلى وزارة الدفاع اليمنية التي كانوا يستظلون تحت لوائها، وبكل أسف تلك الأزمة وهذا التمرد الذي كان واضحا وصريحا على السلطة المحلية ممثلة في محافظ محافظة شبوة الشيخ عوض محمد بن الوزير، حيث جاء المحافظ من نتاج مخرجات مشاورات الرياض الأخيرة، حيث تم وضع بن الوزير في هذا المكان لما هو معروف من حيادية واتزان وحكمة، فهو لا يميل إلى الانتقالي ولا إلى جهة الشرعية".معركة مؤجلةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "المعركة التي اندلعت في المحافظة والتي كانت بتخطيط كبير من العناصر الإصلاحية، وما حدث قبل ثلاث سنوات في شبوة ، أن قوات أتت من مأرب والتي تعد المعقل الرئيسي لحزب الإصلاح وسيطرت على شبوة، فلم توجد أي قوات تابعة لهم قبل هذا التاريخ، حيث استغلوا الحكومة وتغلغلوا داخل الجيش، ويجب أن تلك المعركة التي جرت منذ أيام مع عناصر الإصلاح كانت معركة مخطط لها، لكنها كانت مؤجلة، وبعد دحر هذه القوات أعلن المحافظ بأنه كان على علم بما يجري من شراء سلاح وغيره استعدادا للمعركة التي هزموا فيها، وبفضل أبناء شبوة والقرارات الرئاسية الداعمة لهم بحكم أنه الجهة الشرعية".وأشار ثابت إلى أن حزب الإصلاح أخفق خلال سنوات الحرب ولم يحقق أي شيء ونقل المعركة من محاربة "أنصار الله" في الشمال إلى تحرير المحرر في المناطق الجنوبية.وأضاف أن "ما حدث خلال السنوات السابقة من الحرب كان نتيجة خلط الأوراق وتأخير المعركة الفاصلة مع الحوثيين، واليوم الجميع وصل إلى قناعة بأن هذا الحزب كان دائما هو المعرقل، وهو من أخر عملية الحسم وأطال المعركة".وتقدمت وحدات من "ألوية العمالقة" و"قوات دفاع شبوة" المواليتين لمحافظ محافظة شبوة، عوض الوزير العولقي، في الجهة الشمالية الغربية من مدينة عتق مركز المحافظة، أمس الجمعة، حيث نشرت نقاط تمركز في الطريق الرابط بين المدينة ومديرية العبر أولى مناطق محافظة حضرموت المجاورة، شرقي اليمن، بعد ساعات من محاولة تقدم نفذتها آليات لوحدات من الجيش اليمني وقوات الأمن الخاصة في المحافظة، باتجاه عتق عبر طريق المعشار.ولوَّح حزب التجمع اليمني للإصلاح، ثاني أكبر الأحزاب في اليمن،، بـ"إعادة النظر" في مشاركته في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إثر المواجهات الدامية التي شهدتها شبوة، بين قوات موالية للحزب وأخرى لمحافظ المحافظة، مشترطا إقالة المحافظ وإحالته إلى التحقيق.ويشار إلى أنه في يوم الأربعاء الماضي، أحكمت "ألوية العمالقة" و"قوات دفاع شبوة"، السيطرة على مدينة عتق، بعد 3 أيام من الاقتتال مع الجيش اليمني وقوات الأمن الخاصة، بعد رفض قائد قوات الأمن الخاصة قرارا بإقالته، ما دفع المحافظ إلى توجيه القوات الموالية له بالاستنفار والانتشار في المدينة.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220813/نيران-صديقة-تودي-بحياة-قائد-عسكري-في-المجلس-الانتقالي-الجنوبي-بشبوة-جنوب-شرقي-اليمن-1066359205.html

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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن