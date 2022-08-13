https://arabic.sputniknews.com/20220813/هنغاريا-غازبروم-زودتنا-بكمية-غاز-يستحيل-الحصول-عليها-من-مصادر-غير-روسية---1066364212.html

هنغاريا: "غازبروم" زودتنا بكمية غاز يستحيل الحصول عليها من مصادر غير روسية

هنغاريا: "غازبروم" زودتنا بكمية غاز يستحيل الحصول عليها من مصادر غير روسية

أعلن وزير الدولة الهنغاري للتمثيل الدولي تاماس مينتسر، اليوم السبت، أن شركة "غازبروم" الروسية العملاقة للطاقة بدأت في إمداد هنغاريا بكمية إضافية من الغاز تبلغ... 13.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-13T13:21+0000

2022-08-13T13:21+0000

2022-08-13T13:21+0000

اقتصاد

العالم

روسيا

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بودابست - سبوتنيك. وقال مينتسر، في بيان: "حكومة هنغاريا اتخذت قرارا بشراء نحو 700 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى الكميات المتفق عليها، ونظرا لظروف السوق الأوروبية حاليا، من الواضح أن شراء مثل هذه الكمية الكبيرة أمر مستحيل من مصادر غير روسية".وبحسب المسؤول الهنغاري، "روسيا ستضخ 2.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا بالإضافة إلى الإمدادات الحالية عبر الخط التركي حتى نهاية أغسطس، وتناقش موسكو وبودابست بالفعل هذا المخطط للشهر المقبل".وكانت شركة النفط والغاز المجرية "MOL"، قد قالت في وقت سابق من الشهر الجاري، إنها دفعت مقابل نقل النفط الروسي عبر أوكرانيا عبر خط أنابيب "دروجبا".وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن الشركة، فإنه من المتوقع أن تُستأنف عمليات التسليم في الأيام المقبلة.وجاء في البيان: "بعد القيام بعملية الدفع، تمكنت وزارة العمل من ضمان حل سريع للمشكلة، وتعهد الجانب الأوكراني باستئناف نقل النفط الخام في غضون أيام قليلة، والذي توقف قبل بضعة أيام بسبب مشاكل فنية في الجانب المصرفي".وذكرت "ترانس نفط" سابقا أنه في 4 أغسطس، أوقفت شركة "Ukrtransnafta" ضخ النفط من روسيا عبر الفرع الجنوبي من نظام خط أنابيب النفط "دروجبا" إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، حيث لا يمكن للجانب الروسي دفع رسوم العبور بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

https://arabic.sputniknews.com/20220810/إعلام-هنغاريا-دفعت-مقابل-الحصول-على-النفط-الروسي-1066243618.html

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