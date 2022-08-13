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وزير الاقتصاد: حكومة مولدوفا لن تعوض الوكلاء الاقتصاديين عن ارتفاع أسعار الطاقة
وزير الاقتصاد: حكومة مولدوفا لن تعوض الوكلاء الاقتصاديين عن ارتفاع أسعار الطاقة
قال وزير الاقتصاد المولدوفي سيرجيو غايبو، اليوم السبت، إن حكومة مولدوفا لا تخطط لتعويض الوكلاء الاقتصاديين عن ارتفاع أسعار الطاقة، لكنها مستعدة لدعم إجراءات... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T12:06+0000
2022-08-13T12:06+0000
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وقال غايبو في ظهور متلفز على محطة "رليف تي في" المولدوفية: "العوامل الاقتصادية التي تستخدم الغاز في عملية التصنيع تشمله [تكاليف الطاقة] في السعر، والعبء يقع على عاتق المواطنين على أي حال، لذلك تركز برامج المساعدة على المواطنين. والاتجاه الرئيسي بالنسبة لنا هو دعم المواطنين، وعلى وجه الخصوص الفئات الضعيفة. أفضل حل للوكلاء الاقتصاديين هو دعم برامج التحديث، ومعدات الطاقة المتجددة لزيادة استقلالهم في مجال الطاقة وخفض فواتيرهم".وأضاف الوزير أن خطر مواجهة مولدوفا لنقص المنتجات في حالة التوقف الكامل لتوصيل الغاز كان ضئيلاً للغاية، حيث يمتلك كبار المنتجين مصادر طاقة بديلة ويمكن تعويض النقص في منتجات مولدوفا عن طريق الواردات.وتابع غايبو: "المستهلكون المنزليون يعتمدون على الغاز الطبيعي أكثر من العوامل الاقتصادية. ويتركز استهلاك الغاز لدى عدد من كبار المنتجين الذين لديهم بدائل. سواء كان زيت الوقود، فهم يشترون بالفعل زيت الوقود. أو الفحم، ولكن أقل. لديهم مصادر طاقة بديلة".
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وزير الاقتصاد: حكومة مولدوفا لن تعوض الوكلاء الاقتصاديين عن ارتفاع أسعار الطاقة

12:06 GMT 13.08.2022
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مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© Sputnik . Miroslav Rotar
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قال وزير الاقتصاد المولدوفي سيرجيو غايبو، اليوم السبت، إن حكومة مولدوفا لا تخطط لتعويض الوكلاء الاقتصاديين عن ارتفاع أسعار الطاقة، لكنها مستعدة لدعم إجراءات خفض التكلفة في الصناعات المتعطشة للطاقة.
وقال غايبو في ظهور متلفز على محطة "رليف تي في" المولدوفية: "العوامل الاقتصادية التي تستخدم الغاز في عملية التصنيع تشمله [تكاليف الطاقة] في السعر، والعبء يقع على عاتق المواطنين على أي حال، لذلك تركز برامج المساعدة على المواطنين. والاتجاه الرئيسي بالنسبة لنا هو دعم المواطنين، وعلى وجه الخصوص الفئات الضعيفة. أفضل حل للوكلاء الاقتصاديين هو دعم برامج التحديث، ومعدات الطاقة المتجددة لزيادة استقلالهم في مجال الطاقة وخفض فواتيرهم".
وأضاف الوزير أن خطر مواجهة مولدوفا لنقص المنتجات في حالة التوقف الكامل لتوصيل الغاز كان ضئيلاً للغاية، حيث يمتلك كبار المنتجين مصادر طاقة بديلة ويمكن تعويض النقص في منتجات مولدوفا عن طريق الواردات.
وتابع غايبو: "المستهلكون المنزليون يعتمدون على الغاز الطبيعي أكثر من العوامل الاقتصادية. ويتركز استهلاك الغاز لدى عدد من كبار المنتجين الذين لديهم بدائل. سواء كان زيت الوقود، فهم يشترون بالفعل زيت الوقود. أو الفحم، ولكن أقل. لديهم مصادر طاقة بديلة".
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