عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220814/آبل-تحظر-آخر-تحديث-تلغرام-بسبب-إيموجي-جديد-1066382183.html
‏"آبل" تحظر آخر تحديث "تلغرام" بسبب "إيموجي" جديد
‏"آبل" تحظر آخر تحديث "تلغرام" بسبب "إيموجي" جديد
طلبت شركة "آبل" الأمريكية من تطبيق "تلغرام" للتراسل الفوري أن يزيل رمزا تعبيريا جديدا من آخر ‏تحديث له.‏ 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T08:34+0000
2022-08-14T08:34+0000
تلغرام
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103129/89/1031298908_0:0:3002:1690_1920x0_80_0_0_af024faf74556e5ca5ea7de8d85077c8.jpg
وكشف مؤسس "تلغرام"، بافيل دوروف، في مدونة له، يوم الجمعة الماضي، أن "آبل" طلبت منه أن يحذف "تيليموجي"، وهو عبارة عن إصدارات رسوم متحركة متجهية عالية الجودة من الرموز التعبيرية القياسية.واعتبر دوروف أن مطالبة "آبل" له بمثابة "خطوة محيرة، لأن "تيليموجي" كان سيضيف بُعدا جديدا بالكامل إلى الرموز التعبيرية الثابتة منخفضة الدقة، وكان سيُثري بشكل كبير نظامها البيئي".وكان دوروف شكا في مدونة له الخميس الماضي أن شركة "آبل" أعاقت طرح آخر تحديث له لمدة أسبوعين دون تقديم تفسير منها، والذي "سيحدث ثورة في كيفية تعبير الناس عن أنفسهم".ونشر مؤسس "تلغرام" في مدونته مقطع فيديو قصر يتضمن نموذج لـ"تيليموجي".ومن الممكن استخدام الرموز التعبيرية المتخصصة "تيليموجي" من خلال خدمة اشتراك "تلغرام" الخاصة، والتي تبلغ تكلفتها 4.99 دولار شهريا، وكانت طرحت 500 رمز منها كبداية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103129/89/1031298908_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_6cf675ad256b4af78dbba5054231ee44.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تلغرام, مجتمع, منوعات

‏"آبل" تحظر آخر تحديث "تلغرام" بسبب "إيموجي" جديد

08:34 GMT 14.08.2022
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الذهاب إلى بنك الصورتلغرام
تلغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
تلغرام
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
طلبت شركة "آبل" الأمريكية من تطبيق "تلغرام" للتراسل الفوري أن يزيل رمزا تعبيريا جديدا من آخر ‏تحديث له.‏
وكشف مؤسس "تلغرام"، بافيل دوروف، في مدونة له، يوم الجمعة الماضي، أن "آبل" طلبت منه أن يحذف "تيليموجي"، وهو عبارة عن إصدارات رسوم متحركة متجهية عالية الجودة من الرموز التعبيرية القياسية.
واعتبر دوروف أن مطالبة "آبل" له بمثابة "خطوة محيرة، لأن "تيليموجي" كان سيضيف بُعدا جديدا بالكامل إلى الرموز التعبيرية الثابتة منخفضة الدقة، وكان سيُثري بشكل كبير نظامها البيئي".
وكان دوروف شكا في مدونة له الخميس الماضي أن شركة "آبل" أعاقت طرح آخر تحديث له لمدة أسبوعين دون تقديم تفسير منها، والذي "سيحدث ثورة في كيفية تعبير الناس عن أنفسهم".
ونشر مؤسس "تلغرام" في مدونته مقطع فيديو قصر يتضمن نموذج لـ"تيليموجي".
ومن الممكن استخدام الرموز التعبيرية المتخصصة "تيليموجي" من خلال خدمة اشتراك "تلغرام" الخاصة، والتي تبلغ تكلفتها 4.99 دولار شهريا، وكانت طرحت 500 رمز منها كبداية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:07 GMTВоеннослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12 أغسطس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала