https://arabic.sputniknews.com/20220814/آبل-تحظر-آخر-تحديث-تلغرام-بسبب-إيموجي-جديد-1066382183.html
"آبل" تحظر آخر تحديث "تلغرام" بسبب "إيموجي" جديد
"آبل" تحظر آخر تحديث "تلغرام" بسبب "إيموجي" جديد
طلبت شركة "آبل" الأمريكية من تطبيق "تلغرام" للتراسل الفوري أن يزيل رمزا تعبيريا جديدا من آخر تحديث له. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T08:34+0000
2022-08-14T08:34+0000
2022-08-14T08:34+0000
تلغرام
مجتمع
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وكشف مؤسس "تلغرام"، بافيل دوروف، في مدونة له، يوم الجمعة الماضي، أن "آبل" طلبت منه أن يحذف "تيليموجي"، وهو عبارة عن إصدارات رسوم متحركة متجهية عالية الجودة من الرموز التعبيرية القياسية.واعتبر دوروف أن مطالبة "آبل" له بمثابة "خطوة محيرة، لأن "تيليموجي" كان سيضيف بُعدا جديدا بالكامل إلى الرموز التعبيرية الثابتة منخفضة الدقة، وكان سيُثري بشكل كبير نظامها البيئي".وكان دوروف شكا في مدونة له الخميس الماضي أن شركة "آبل" أعاقت طرح آخر تحديث له لمدة أسبوعين دون تقديم تفسير منها، والذي "سيحدث ثورة في كيفية تعبير الناس عن أنفسهم".ونشر مؤسس "تلغرام" في مدونته مقطع فيديو قصر يتضمن نموذج لـ"تيليموجي".ومن الممكن استخدام الرموز التعبيرية المتخصصة "تيليموجي" من خلال خدمة اشتراك "تلغرام" الخاصة، والتي تبلغ تكلفتها 4.99 دولار شهريا، وكانت طرحت 500 رمز منها كبداية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تلغرام, مجتمع, منوعات
"آبل" تحظر آخر تحديث "تلغرام" بسبب "إيموجي" جديد
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طلبت شركة "آبل" الأمريكية من تطبيق "تلغرام" للتراسل الفوري أن يزيل رمزا تعبيريا جديدا من آخر تحديث له.
وكشف مؤسس "تلغرام"، بافيل دوروف، في مدونة له، يوم الجمعة الماضي، أن "آبل" طلبت منه أن يحذف "تيليموجي"، وهو عبارة عن إصدارات رسوم متحركة متجهية عالية الجودة من الرموز التعبيرية القياسية.
واعتبر دوروف أن مطالبة "آبل" له بمثابة "خطوة محيرة، لأن "تيليموجي" كان سيضيف بُعدا جديدا بالكامل إلى الرموز التعبيرية الثابتة منخفضة الدقة، وكان سيُثري بشكل كبير نظامها البيئي".
وكان دوروف شكا في مدونة له الخميس الماضي أن شركة "آبل" أعاقت طرح آخر تحديث له لمدة أسبوعين دون تقديم تفسير منها، والذي "سيحدث ثورة
في كيفية تعبير الناس عن أنفسهم".
ونشر مؤسس "تلغرام" في مدونته مقطع فيديو قصر يتضمن نموذج لـ"تيليموجي".
ومن الممكن استخدام الرموز التعبيرية المتخصصة "تيليموجي" من خلال خدمة اشتراك "تلغرام" الخاصة، والتي تبلغ تكلفتها 4.99 دولار شهريا، وكانت طرحت 500 رمز منها كبداية.