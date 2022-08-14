https://arabic.sputniknews.com/20220814/أشعر-بالتعب-ليفاندوفسكي-متفاجئ-من-قوة-التدريبات-البدنية-في-برشلونة-1066397577.html
"أشعر بالتعب"... ليفاندوفسكي متفاجئ من قوة التدريبات البدنية في برشلونة
"أشعر بالتعب"... ليفاندوفسكي متفاجئ من قوة التدريبات البدنية في برشلونة
كشفت صحيفة إسبانية أن المهاجم البولندي ليفاندوفسكي متفاجئ من قوة التدريبات البدنية لفريقه الجديد برشلونة، مقارنة بما اعتاد عليه في بايرن ميونخ. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T15:17+0000
2022-08-14T15:17+0000
2022-08-14T15:17+0000
رياضة
نادي بايرن ميونخ
نادي برشلونة
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وذكرت صحيفة "سبورت"، أن ليفاندوفسكي يشعر بالإرهاق الشديد من التدريبات التي يجريها مع برشلونة.يأتي ذلك على عكس المتعارف عليه خلال السنوات القليلة الماضية، من أن لاعبي فريق بايرن ميونخ، يتبعون نظاما بدنيا شاقا يظهر التحول الذي يصلون إليه بعد فترة من التدريب مع العملاق البافاري.وكان ليفاندوفسكي قد انتقل من بايرن ميونخ إلى برشلونة خلال الصيف الجاري، في صفقة كلفت النادي الإسباني قرابة 45 مليون يورو.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/من-شباك-مكتبهأوليفر-كان-يتصدى-لكرة-أرسلها-ليفاندوفسكيفيديو-1058343378.html
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رياضة, نادي بايرن ميونخ, نادي برشلونة
"أشعر بالتعب"... ليفاندوفسكي متفاجئ من قوة التدريبات البدنية في برشلونة
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كشفت صحيفة إسبانية أن المهاجم البولندي ليفاندوفسكي متفاجئ من قوة التدريبات البدنية لفريقه الجديد برشلونة، مقارنة بما اعتاد عليه في بايرن ميونخ.
وذكرت
صحيفة "سبورت"، أن ليفاندوفسكي يشعر بالإرهاق الشديد من التدريبات التي يجريها مع برشلونة.
ونقلت الصحيفة عن صحفي بولندي مقرب من ليفاندوفسكي، أنه أخبره بشعوره بتعب شديد قائلًا: "أنا أشعر بالتعب أكثر مما توقعت".
يأتي ذلك على عكس المتعارف عليه خلال السنوات القليلة الماضية، من أن لاعبي فريق بايرن ميونخ، يتبعون نظاما بدنيا شاقا يظهر التحول الذي يصلون إليه بعد فترة من التدريب مع العملاق البافاري.
وكان ليفاندوفسكي
قد انتقل من بايرن ميونخ إلى برشلونة خلال الصيف الجاري، في صفقة كلفت النادي الإسباني قرابة 45 مليون يورو.