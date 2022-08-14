https://arabic.sputniknews.com/20220814/أمير-قطر-ونائبه-يرسلان-برقيتان-تعزية-إلى-الرئيس-المصري-في-ضحايا-حريق-كنيسة-أبو-سيفين-1066403112.html
أمير قطر ونائبه يرسلان برقيتي تعزية إلى الرئيس المصري في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين
أمير قطر ونائبه يرسلان برقيتي تعزية إلى الرئيس المصري في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين
بعث أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأحد، "برقية تعازي إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين". 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T18:35+0000
2022-08-14T18:35+0000
2022-08-14T18:59+0000
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وذكرت وكالة الأنباء القطرية قنا، أن "الأمير تميم بن حمد، يتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، مشيرة إلى أن الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، بعث برقية تعزية أيضا للرئيس السيسي في ضحايا الحريق، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للمصابين.
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أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , الرئيس عبدالفتاح السيسي
أمير قطر ونائبه يرسلان برقيتي تعزية إلى الرئيس المصري في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين
18:35 GMT 14.08.2022 (تم التحديث: 18:59 GMT 14.08.2022) تابعنا عبر
بعث أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأحد، "برقية تعازي إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين".
وذكرت وكالة الأنباء القطرية قنا، أن "الأمير تميم بن حمد، يتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، مشيرة إلى أن الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، بعث برقية تعزية أيضا للرئيس السيسي في ضحايا الحريق، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين
بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم
. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للمصابين.