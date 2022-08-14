عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220814/أهداف-مباراة-توتنهام-وتشيلسي-في-الدوري-الإنجليزي-2-2-فيديو-1066403976.html
أهداف مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2-2... فيديو
أهداف مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2-2... فيديو
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مواجهة توتنهام وتشيلسي، التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T18:50+0000
2022-08-14T18:50+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1066402826_0:0:2839:1597_1920x0_80_0_0_2f62233150ae790f0f63139b544ef7c3.jpg
أحرز السنغالي خاليدو كوليبالي هدف اللقاء الأول لتشيلسي، في الدقيقة 19، فيما تعادل توتنهام عن طريق بيير إميل هويبيرج في الدقيقة 68، كما تقدم تشيلسي مجددا عن طريق رييس جيمس، في الدقيقة 77.وفي الدقيقة 90+6 أحرز هاري كين هدف التعادل لصفوف السبيرز، ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية معلنًا انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي عند النقطة 4 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، محتلًا بها المركز السابع، بينما ظل توتنهام في المركز الرابع برصيد 4 نقاط أيضا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1066402826_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cae73aae99a04f90c2c576ed00dcc582.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2-2... فيديو

18:50 GMT 14.08.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRKالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق يحسم نتيجة مباراة توتنهام وتشيلسي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق يحسم نتيجة مباراة توتنهام وتشيلسي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRK
تابعنا عبرTelegram
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مواجهة توتنهام وتشيلسي، التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
أحرز السنغالي خاليدو كوليبالي هدف اللقاء الأول لتشيلسي، في الدقيقة 19، فيما تعادل توتنهام عن طريق بيير إميل هويبيرج في الدقيقة 68، كما تقدم تشيلسي مجددا عن طريق رييس جيمس، في الدقيقة 77.
وفي الدقيقة 90+6 أحرز هاري كين هدف التعادل لصفوف السبيرز، ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية معلنًا انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي عند النقطة 4 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، محتلًا بها المركز السابع، بينما ظل توتنهام في المركز الرابع برصيد 4 نقاط أيضا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:33 GMTВоеннослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12 أغسطس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала