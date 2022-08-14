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https://arabic.sputniknews.com/20220814/إثيوبيا-لمصر-والسودان-بعد-ملء-سد-النهضة-المفاوضات-السلمية-ستحقق-نتائج-مثمرة-أكثر-من-أي-بديل-آخر-1066381256.html
إثيوبيا لمصر والسودان بعد ملء سد النهضة: المفاوضات السلمية ستحقق نتائج مثمرة أكثر من أي ‏بديل آخر
إثيوبيا لمصر والسودان بعد ملء سد النهضة: المفاوضات السلمية ستحقق نتائج مثمرة أكثر من أي ‏بديل آخر
وجهت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأحد، رسالة إلى مصر والسودان، بعد اكتمال الملء الثالث لسد ‏النهضة الإثيوبي.‏ 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T07:53+0000
2022-08-14T07:53+0000
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ونقلت الوزارة عن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال احتفالية ملء السد، يوم الجمعة، أن "المفاوضات السلمية والمناقشات الحقيقية حول سد النهضة ستحقق نتائج مثمرة أكثر من أي بديل آخر".وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يوم الجمعة الماضي، اكتمال المرحلة الثالثة من ملء خزان سد النهضة، بالرغم من احتجاجات بلدي المصبّ السودان ومصر.وفي نهاية يوليو/تموز، احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سدّ النهضة "أحاديا" خلال موسم الأمطار منذ يوليو 2020 دون اتفاق مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع.وتُشدِّد مصر على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، كما تحتفظ جمهورية مصر العربية بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أي مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية.
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أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, مصر, أخبار السودان اليوم

إثيوبيا لمصر والسودان بعد ملء سد النهضة: المفاوضات السلمية ستحقق نتائج مثمرة أكثر من أي ‏بديل آخر

07:53 GMT 14.08.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIعلم إثيوبيا في سد النهضة، 19 فبراير/ شباط 2022
علم إثيوبيا في سد النهضة، 19 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
علم إثيوبيا في سد النهضة، 19 فبراير/ شباط 2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
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وجهت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأحد، رسالة إلى مصر والسودان، بعد اكتمال الملء الثالث لسد ‏النهضة الإثيوبي.‏
ونقلت الوزارة عن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال احتفالية ملء السد، يوم الجمعة، أن "المفاوضات السلمية والمناقشات الحقيقية حول سد النهضة ستحقق نتائج مثمرة أكثر من أي بديل آخر".
كما نقلت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأحد، عن وزيرها، ديميكي ميكونين أنه "على الرغم من كل نوع من الضغط من صنع الإنسان، أصبح ملء سد النهضة حقيقة واقعة كدليل على روح الوحدة والتعاون بين الإثيوبيين".
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يوم الجمعة الماضي، اكتمال المرحلة الثالثة من ملء خزان سد النهضة، بالرغم من احتجاجات بلدي المصبّ السودان ومصر.
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12 أغسطس, 14:21 GMT
وفي نهاية يوليو/تموز، احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سدّ النهضة "أحاديا" خلال موسم الأمطار منذ يوليو 2020 دون اتفاق مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع.
وتُشدِّد مصر على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، كما تحتفظ جمهورية مصر العربية بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أي مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية.
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